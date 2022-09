Deutsch Tamás: A baloldali ellenzék szerint, ha valami rossz az országnak, az majd jó lesz nekik

Deutsch Tamás szerint következetesen az európai polgárok érdekeivel ellentétes javaslatot fogalmaz meg az Európai Bizottság. Hozzátette: eljött az ideje végre erről a kérdésről is beszélni. A jövő héten kerül sor az Európai Parlamentben az Európai Unió helyzetéről szóló nagy vitának. Az Európai Parlament fideszes képviselője ezen a vitán felszólalásában ennek a kérdésnek a központba helyezését tervezi.

Láthatóan óriási nehézséget okoz minden európai polgárnak az a gyalázatos agresszió, amelynek a keretében az oroszok megtámadták Ukrajnát, de ezt a nehézséget megduplázta, sőt úgy tűnik, hogy a kétszeresénél is nagyobbra növeli az Európai Bizottság nak a teljesen, elszabadult hajóágyú módjára működö szankciós politikája

- hangsúlyozta adásunkban Deutsch Tamás.

Gerhardt Máté műsorvezetőnek a magyarországi ellenzékkel kapcsolatos kérdésére az EP-képviselő elmondta, a magyar ellenzék lelkes támogatója az európai szankciós politikának, amelyet az Egyesült Államok szorgalmaz és amely szankciós politika árt Magyarországnak és árt az Európai Uniónak.