Demkó Attila: Putyin értelmezésében Oroszországot belekényszerítették ebbe a háborúba + videó

Tucker Carlson most ért ide, hogy el mert menni, látszott rajta, egy ilyen profin is látszott, hogy ideges, komoly következményei lehetnek ennek az ő karrierjére nézve. Putyin is úgy érezte, most van itt az alkalom, hiszen Oroszország most jobban áll a háborúban, magabiztosabban tud szólni a nemzetközi közvéleményhez szólni, mint a nyári offenzíva mögött - hívta fel rá a figyelmet Demkó Attila.

Emlékeztetett, az orosz elnök beszélt az interjúban arról, hogy kész tárgyalni, de arról nem szólt, hogy milyen feltételekkel, vagy mi az a minimális program, ami alá nem adna. A szakértő szerint az ukránokon látható a kifáradás, ezen kívül az Egyesült Államokban folyó mély politikai vita miatt nem jön a fegyveres segítség sem.

M. Dobos Marianne műsorvezető azon felvetésére, hogy az interjúval kinek akart üzenni az orosz elnök, Demkó Attila elmondta, szerint Putyin leginkább a nyugati közvéleményt akarta meggyőzni, hogy nem érdemes Ukrajnát támogatni.

Bizonyos értelemben beszélt az orosz és az ukrán közvéleménynek is, hogy voltaképpen mi mind egy nemzet vagyunk, ez volt az üzenete (...) riasztó volt, hogy ennyire a történelem foglalkoztatja Vlagyimir Putyint, idős korára előjött a történelmi érdeklődése

- tette hozzá.

