Demkó Attila: Hatalmas a feszültség, nagyon sok háború fog kitörni a következő évtizedekben

Észak-Korea is tovább folytatta rakétakísérleteit. Egy nap alatt 23-at lőttek ki, ezek közül az egyik déli vizeken csapódott be. A fokozódó feszültség miatt Dél-Korea és Japán is teljes készültségben van. És élesedik a helyzet a Közel-Keleten is. Az Egyesült Államok legfrissebb hírszerzési információi szerint Irán készen állhat arra, hogy támadásokat hajtson végre Szaúd-Arábia és Irak ellen. A világunkat sújtó háborús helyzet kapcsán Demkó Attilát, a Mathias Corvinus Collegium Geopolitikai Műhelyének vezetőjét kérdeztük.