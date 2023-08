Vezércikk: Baloldal, mutyi a neved

Több budapesti kerületben is hátrányosan változott a gyerekek táboroztatása amiatt, hogy a baloldali testület nem tartotta karban a komplexumokat. Van, amit bezártak, van, amit csak korlátozottan tudnak használni a gyerekek, és olyan is, ami használható, csak 90%-kal drágábban. A Vezércikk vendégei, Filep Dávid, Pindroch Tamás és Ókovács Szilveszter erről a témáról is elmondták a véleményüket.