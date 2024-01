Ezzel az intézkedéssel is több tízezer forintot spórolhatnak a családok + videó

Megosztás itt:

Lázár János építési és beruházási miniszter kedden Debrecenben jelentette be, hogy március elsejétől változik a tarifarendszer az állami közlekedésben. A politikus a sajtótájékoztatón jelezte azt is, hogy az eddigi 65-féle kedvezményből 22 marad meg március 1-jétől, és valamennyi 50 százalékos kedvezményes utazásra jogosít majd. A 65 év felettiek ingyenes utazási kedvezményét kiterjesztik a 14 év alattiakra is, a 14 -25 év közöttiek, ha nem vesznek bérletet, 50 százalékos kedvezménnyel utazhatnak csakúgy, mint a közszolgálatban.

Király Nóra szerint a családok komoly megtakarításokra számíthatnak március 1-jétől, de tette hozzá - arról sem szabad megfeledkezni, hogy ez egy fontos környezetvédelmi intézkedés is, hiszen így többen fogják igénybe venni a tömegközlekedési eszközöket.

Teljes beszélgetés: