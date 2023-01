Bronzérmes lett a magyar csapat a Bocuse d’Oron

Nemzetközi elismeréseket kapott Kovács Ákos filmje

Látékfilm rendezőként is bemutatkozott Kovács Ákos dalszerző, forgatókönyvíróként is jegyzi a filmjét. A Napi aktuálisban erről, illetve arról kérdeztük a műsvészt, hogy megjelent első filmzenealbuma is.

2023. január 25.