Breuer Péter: Magyar Péter ön és közveszélyes, szanatóriumban a helye + videó

Megosztás itt:

Mint arról korábban beszámoltunk, Magyar Péter az újságírókat és a média munkatársait is becsmérelte a közelmúltban nyilvánosság által is megismert hangfelvételek tanúsága szerint. A HírTV munkatársairól azt mondta, a Dunába lökné őket. A témában egyébként M. Kovács Róbert kollégánk, a Vezércikk műsorvezetője is kifejtette véleményét, aki szerint a kijelentés erősen hajaz a történelem legsötétebb időszakára, a holokausztra.

Breuer Péter úgy látja, Magyar Péter egy egész társadalmat megsértett. Elmondása szerint nagyapját 1944. december 31-én lőtték bele a nyilasok Dunába.

Én nem Mózes-hitű, nem izraelita, én egy magyar-izraeli zsidó vagyok, ha ez most elkezdődik (...) ez az ember ön és közveszélyes, tehát nem lehet a tömegeket meghülyíteni, nem lehet embereket olyan helyzetbe hozni, hogy félniük kell

- tette hozzá.

Emlékeztetett, Magyarország az egyik legbiztonságosabb ország a zsidők számára, és - ahogy fogalmazott - jön egy ilyen palánta.

A HírTV műsorvezetőjéhez, Velkovics Vilmoshoz szólva, Breuer Péter elmondta,

miért kellene önt a Dunába lökni, ön csak a munkáját végzi?!

Breuer Péter szerint Magyar Péter kijelentése egyenesen gyűlöletbeszéd és elvárná a tiszás politikustól a bocsánatkérést, majd vonuljon be egy szanatóriumba és kezeltesse magát .

Teljes beszélgetés: