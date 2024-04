Boros Bánk Levente: Az idei évi választások az egy élet-halál harc a liberális elit számára + videó

Megosztás itt:

Boros Bánk Levente az adásban többek között elmondta: "Valójában az idei évi választások, akár legyenek ezek nemzeti választások, beleértve az Egyesült Államok elnökválasztását, akár az európai parlamenti választásokat is áttételesen az európai intézmények megválasztását is ezeken keresztül az egy élet-halál harc az eddig bevett elit számára. A liberális elit érzi a vesztét. És erről is szólt részben persze a miniszterelnök beszéde, hogy most minden eszközt felhasználnak arra, hogy visszaszorítsák azt a kihívást, amit ezek a konzervatív, szocialista erők, de inkább szuverenista erők egyébként képviselnek, mint tisztán konzervatívok, mert találunk olyan szuverenista politikusokat, pártokat, akár kormányokat is most már, akik nem feltétlenül a konzervatív családhoz tartoznak, ennek ellenére osztják ugyanazokat az értékeket adott esetben, vagy legalábbis az Európai Unióról hasonló elképzeléseket fogalmaznak meg, mint akár Magyarország vagy pedig más Orbán Viktorhoz hasonló, nemzetközi szinten is értelmezhető politikus."