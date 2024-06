Borbély Ádám: Zuglót jobban is lehet vezetni + videó

Megosztás itt:

Sokan kikérik maguknak, hogy miért van Gyurcsányozás. De az a helyzet, hogy most is ők adják a legnagyobb önkormányzati frakciót, náluk van a legjelentősebb gazdasági társaság, és igazából most se változott semmi 2019-hez képest Zuglóban – hangsúlyozta Borbély Ádám, a Fidesz-KDNP zuglói polgármesterjelöltje majd hozzátette: mi abban hiszünk, hogy a zuglóiak valóban változást szeretnének, és ezt a változást azzal kell kezdeni, hogy megakadályozzuk a kerületünk kifosztását.