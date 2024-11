Bóka János levélben tiltakozott az Európai Parlament LIBE szakbizottságának elnökénél + videó

Megosztás itt:

Mi július elseje óta készek vagyunk arra, hogy a magyar elnökség programját a parlament LIBE Bizottsága előtt is bemutattuk, én magam személyesen készen állok arra is, hogy a magyar jogállamisági helyzettel kapcsolatos aggályokra válaszoljak, hogy az ezzel kapcsolatos félreértéseket eloszlassam, az esetleges csúsztatásokat helyreigazítsam, de a kettő között én nem látok kapcsolatot. Az Európai Parlament az elmúlt öt évben számos határozatot, jelentést fogadott el a magyar jogállamisági helyzetről, az ezekről szóló viták egyikére sem hívták meg a magyar kormány képviselőit, most hirtelen nagy érdeklődést mutatnak a magyar kormány részvétele iránt ezekben a jogállamisági vitákban, de ezt össze akarják kapcsolni a magyar uniós elnökség programjával - mutatott rá a tárcavezető.

