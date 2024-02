Az Európai Unió jelenlegi jogszabályai okozták a gazdatüntetés-hullámot + videó

Megosztás itt:

Schenk Richárd közlése szerint a holland gazdák elégedetlenségét a nitrátokkal kapcsolatos problémák váltották ki, ugyanis Hollandiában hektárra nézve nagy a nitrogénkibocsájtás az agráriumban, ugyanakkor a kis ország ellenére a világ egyik leghatákonyabb mezőgazdasági közé tartozik.

Az EU nitrogén-nitrát kibocsájtásra vonatkozó szabályait Hollandiára alkalmazva nem tudták betatani, és felgyülemlett a harag ezen szabályok ellen - tette hozzá.

Arra a kérdésre, hogy mennyire eltökélt az Európai Bizottság abban, hogy megváltoztassa az Unió agrárpolitikáját, Schenk Richárd elmodta, szerinte az EU mintha megtorpanni látszana, hiszen elérte a gazdák tüntetése az európai döntéshozók legfelsőbb rétegét, a gazdatüntetések már elérték Portugáliát, Szlovákiát és Lettországot is, ez pedig mutatja, hogy nem egyes nemzetállamok állnak azok mögött.

Szenvednek és elkeseredettek az olasz gazdák

Jánosi Dalma tudósító egész nap végigkövette az olaszországi gazdatüntetéseket. Kiemelte, az olasz gazdák az orosz-ukrán háború miatti áremelkedések miatt hosszú ideje komoly deficittel dolgoznak és a helyzet nem tud megfordulni.

Úgy érzik, az EU arra kényszerítené őket, hogy hagyják el a földeket, ahelyett, hogy komoly támogatásokat adna ahhoz, hogy megmaradjanak a termőföldnél - tette hozzá.

Az olasz gazdák arra akarják felhívni a figyelmet, ha az agrárszektor bukik, akkor az olasz lakosságra éhezés vár.

Tüntetések voltak Romániában is

Romániában született egy megegyezés a kormánnyal, ennek eredményeképp felfüggesztették a tüntetéseket, de azok bármikor újra elindulhatnak - közölte Pataky István, a Maszol.ro főszerkesztő-helyettese.

Az újságíró elmondta, a kormány mindenféle támogatásokat ígért, ugyanakkor a fő probléma, az ukrán gabona továbbra is fennáll.

Románia ugyan tiltja a gabona importot, legalábbis azt mondja a kormány, hogy semmiféle hivatalos import nem lehet Ukrajnából, csakhogy Románia az egyik legfontosabb tranzitútvonal, tehát nem csak nyugat felé, hanem a konstancai kikötő felé is vonulnak a kamionok az ukrán gabonával. ... Az a helyzet, hogy a feketepiacon megjelent egy óriási mennyiségű ukrán gabona. Egy román kormánypárti képviselő mesélte, hogy neki vannak információi arról, hogy gyakorlatilag naponta átjön 450-650 kamion, és abból körülbelül 100-150 naponta nem hagyja el az országot vagy nem jut el a konstancai kikötőig, ami azt jelenti, hogy napi szinten akár a 2000 tonnát is eléri az a mennyiség, ami eltűnik. Sőt, ugyan figyelik mostmár a kamion szállításokat, tehát van rajtuk zárjegy és radarral követik őket, de olyan is van, hogy, amikor megáll a kamion, akkor egy kis lukat vágnak az alján és ott szivárog ki a gabona. A gazdák emiatt azt is követelték, hogy mérjék meg a beérkező és az országot elhagyó kamionok súlyát is - ismertette.

Fotó: Az uniós agrárpolitika ellen tüntető olasz gazdák traktorokkal akadályozzák a forgalmat egy autópályán, Torino közelében. MTI/EPA-ANSA pool/Alessandro Di Marco