„Az ellenzékre még a korrupciót sem lehet rábízni” + videó

Ifj. Lomnici Zoltán: Soros György szakított a romantikus maffiaelvvel + videó

Egy valós korlenyomat, hogy miként is működik az olyan politikai vezetőknek, kormányfőknek, államfőknek a lejáratása, akik nem a liberális agendát képviselik - így reagált ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a Századvég jogi szakértője péntek este a Napi aktuálisban arra, hogy kiderült, a nemzetközi fősodratú média működésének manipulálása is része volt az Action for Democracy (A4D) aknamunkájának, amelyet különböző országok belpolitikai folyamatainak a befolyásolására szerveztek.