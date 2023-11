Aki látta a Hamász legbrutálisabb mészárlásának helyszínét + videó

Megosztás itt:

A Magyar Nemzet munkatársa elmondta, a Kfar Aza egy 700 lelkes kibuc volt a Hamász támadása előtt és október 7-én a terroristák mintegy 50-52 embert gyilkoltak meg.

Többeket elhurcoltak, a Gázai övezetben jelenleg is 38 gyermeket tart fogva a Hamász, összesen pedig 240 túsz van ott, köztük magyar állampolgárok is

- tette hozzá.

Velkovics Vilmos műsorvezető felvetésére, hogy a Hamász a tűzszünetért cserébe túszok elengedését ajánlotta fel, Kiss Rajmund, MCC Diplomáciai Műhelyének vezetője adásunkban elmondta, a terrorszervezet érzi, hogy az izraeli erők egyre mélyebben hatolnak be Gáza városába, hiszen - mutatott rá - a Hamász egyik főhadiszállását is elfoglalta az izraeli védelmi erő, valamint a kommandósok több alagutat és fegyverraktárt is ellenőrzésük alá vontak.

A Hamász 70 főt szolgáltatna vissza, amennyiben Izrael elfogad egy ötnapos tűzszünetet, de ez az öt nap pont elég lenne neki, hogy rendezze sorait - tette hozzá.

A legfiatalabb túsz mindössze 10 hónapos

Dócza Edith Krisztina izraeli útja során találkozott a túszok hozzátartozóival is, köztük a magyar-izraeli állampolgárságú Majan Zinnel, akinek nyolc- és tizenöt éves lányait hurcolták a Gázai övezetbe.

A hölgynek fogalma sincs, hogy a lányai hogyan fognak hazajutni (...) a legfiatalabb túsz egy 10 hónapos kisbaba, de senki nem tudja, hogy etetik-e egyáltalán, ha igen, akkor ki, hogyan - mondta el a Magyar Nemzet újságírója.

