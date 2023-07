Megosztás itt:

Az USA budapesti nagykövete - aki nyíltan válallja, hogy homoszexuális - már korábban is élesen bírálta hazánkat a gyermekvédemi törvény miatt, most azt mondta: azokat a fiatalokat próbálja megvédeni, akik arról beszélnek neki az utcán, hogy olyan hazában szeretnének élni, amely befogadja őket a nemi kisebbség tagjaként is. Hangsúlyozta: az Egyesült Államok továbbra is ki fog állni a sebezhető kisebbségek mellett, amikor ez számít.

Teljes beszélgetés: