A magyar gazdaság növekedési üteme az európai dupláját érte el a második negyedévben + videó

Vezércikk: Magyar Péter a Parlamentből is kitiltaná a mobiltelefonokat + videó

Arcbőrvastagság-versenybe kezdtek a külföldről fizetett globalisták. Magyar Péter végigchatelte és szelfizte az első európai parlamenti kamu-munkanapját, most meg betiltatná a mobilozást az Országgyűlésben. A gondolkodás helyett is Facebook-élőző momentumosok pedig lenyúlták az ötletet és benyújtották határozati javaslatként. A témában a Vezércikk vendégei is véleményt mondtak.