A Hamász ismét képes a drónjaival behatolni Izrael területére + videó

Robert C. Castel

Az utóbbi hónapokban több dróntámadás is történt a zsidó állam ellen. Robert C. Castel elmondta: a drónok képesek áthatolni a légvédelmi rendszer alatt, csapódnak be és arra még a Vaskupola sem tud reagálni.

Most dolgozunk azon, hogy ezt a problémát valahogy megoldjuk - tette hozzá.

Arra a felvetésre, hogy az október 7-ei terrortámadás egyik kitervelőjét nevezte ki a Hamász az új vezetőjének, a biztonságpolitikai szakértő elmondta, ő és testvére maradt a Hamász katonai vezetéséből, akik még talpon maradtak és Izrael célja, hogy őket is likvidálja.

