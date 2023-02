Megosztás itt:

A jegybank szerint jó eséllyel januárban túl voltunk az inflációs csúcson. Az MNB alelnöke szerint megállt az élelmiszer-infláció emelkedése is, a következő hónapokban pedig alacsonyabb lehet a pénzromlás mértéke. A napi.hu-nak adott optimista interjú a forintot is erősebbé tette. Napközben volt, hogy egy euróért 382 forintnál is kevesebbet kértek. A KSH múlt pénteken publikálta a friss inflációs adatot, amely szerint decemberben 25,7 százalék volt a pénzromlás.

HírTV