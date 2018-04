Zsákmány – Egyenesen

GULYÁS GERGELY: HA A FIDESZ NEM NYER, AKKOR ÚJ VÁLASZTÁS JÖHET. PUBLICUS: ESETT A FIDESZ, NÕTT A JOBBIK TÁMOGATOTTSÁGA. IRÁNYTÛ: A VÁLASZTÓK 43 SZÁZALÉKA SZERINT A JOBBIK A LEGFÕBB KIHÍVÓ. TÖRÖK GÁBOR: JÓ ESÉLY VAN ARRA, HOGY MEGLEPETÉS SZÜLETHET A VÁLASZTÁSON. TÖLGYESSY PÉTER: KÉTHARMAD NEM LESZ, AKÁR AZ ELLENZÉK IS GYÕZHET - 444. ORBÁN VIKTOR: NEM LEBECSÜLENDÕ A MAGYAR ELLENZÉK - FIGYELÕ. PÉNTEKEN ÚJABB JELÖLTEKET LÉPTET VISSZA A MOMENTUM, FEKETE-GYÕR ANDRÁS SZERINT "EGY CSOMAGNYI" BEJELENTÉSRÕL VAN SZÓ. A LÁNCHÍDON AKCIÓZOTT AZ EGYÜTT, EGY ÓRIÁSMOLINÓRA AZT ÍRTÁK: "ORBÁN NEM MAGYARORSZÁGOT, CSAK A ZSÁKMÁNYT VÉDI". A JOBBIK KONSTRUKTÍV, DE HATÁROZOTT NEMZETI ÉRDEKKÉPVISELETET ÍGÉR AZ UNIÓBAN, HA KORMÁNY KERÜL. 92 NEMZETI DOHÁNYBOLTBAN ÉRDEKELT EGY VIETNÁMI FÉRFI A FÕVÁROSBAN - ÁTLÁTSZÓ. ORBÁN FOGORVOSA IS FELBUKKANT AZ OLAF EGYIK, AZ ÜGYÉSZSÉGNEK KÖLTSÉGVETÉSI CSALÁS GYANÚJÁVAL ÁTADOTT JELENTÉSÉBEN - 24.HU. THE GUARDIAN: AZ EURÓPAI NÉPPÁRT MIATT NEM TUDOTT HATÉKONYABBAN FELLÉPNI AZ EU A MAGYAR JOGÁLLAM VÉDELMÉBEN. KRONEN ZEITUNG: TERRORSZERVEZETEKHEZ IS JUTHATOTT A MAGYARORSZÁGRÓL ARAB SZÁMLÁKRA MENEKÍTETT KORRUPCIÓS EURÓMILLIÁRDOKBÓL. DER STANDARD: ORBÁN KÖRNYEZETE TITKOSSZOLGÁLATI ESZKÖZÖKKEL PRÓBÁLTA KOMPROMITTÁLNI A CIVIL TÁRSADALOM KÉPVISELÕIT. DER SPIEGEL: A KORÁBBAN FIDESZES FELLEGVÁRKÉNT ISMERT VÁROSOKBAN IS VÁLTOZIK A KÖZHANGULAT. TÖBB EZREN NEM VETTÉK MÉG ÁT AZ ERDÉLYI KÜLKÉPVISELETEKRE KÉRT SZAVAZÓLAPOKAT. TILTOTT ADATGYÛJTÉS ÉS ADATVÉDELMI TÖRVÉNYSÉRTÉS GYANÚJA MIATT FELJELENTÉST TESZ AZ EGYÜTT A SOPRONI KUBATOV-LISTA ÜGYÉBEN. JOBBIK: A KOMMUNISTA BESÚGÓRENDSZERT IDÉZI A FIDESZ SOPRONI LISTÁJA. 32 EZER MAGYART ÉRINT A FACEBOOK ADATBOTRÁNYA - 24.HU. A SZERDAI 2 MILLIÓS BÍRSÁG UTÁN MA ÚJABB 1 MILLIÓ FORINTOS BÜNTETÉST MÉRT A KÚRIA A FIDESZRE ORBÁN PLAKÁTJAI MIATT. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG: NEM KELL LESZEDNI A KÚRIA ÁLTAL ELMESZELT FIDESZ-PLAKÁTOKAT, MERT AZ AKADÁLYOZNÁ A FIDESZ KAMPÁNYÁT. AZ ENSZ EMBERI JOGI BIZOTTSÁGA FELSZÓLÍTOTTA MAGYARORSZÁGOT, HOGY LÉPJEN FEL A POLITIKUSI GYÛLÖLETBESZÉD ELLEN. NÉMET LAP: ANGELA MERKEL ÚJABB LÁTOGATÁST TERVEZ DONALD TRUMPNÁL. AZ ENSZ BT ÖSSZEHÍVÁSÁT KÖVETELI OROSZORSZÁG, HOGY MEGVITASSÁK A KÉMMÉRGEZÉS ÜGYÉT. OROSZ KÜLÜGYMINISZTER: OROSZORSZÁGOT TISZTESSÉGES NYOMOZÁS LEFOLYTATÁSA HELYETT ALAPTALANUL VÁDOLTÁK MEG A SZKRIPAL-ÜGYBEN. OROSZORSZÁG RAKÉTATESZTTEL HERGELI A NATO-TAG LETTORSZÁGOT. ÚJABB SZTRÁJKOT HELYEZTEK KILÁTÁSBA AZ AIR FRANCE DOLGOZÓI A MÁR BEJELENTETTEK MELLETT. ROBERT MUELLER: DONALD TRUMP NEM BÛNVÁDI CÉLPONTJA AZ OROSZORSZÁGGAL KAPCSOLATOS VIZSGÁLATNAK. DONALD TRUMP ELRENDELTE, HOGY VEZÉNYELJÉK A NEMZETI GÁRDÁT AZ AMERIKAI-MEXIKÓI HATÁRHOZ. KALIFORNIÁBAN A RENDÕRSÉG TÖBB MINT SZÁZ ÉPÜLETET FOGLALT LE MARIHUÁNA-TERMESZTÉS MIATT. CIVILEKET BOMBÁZOTT LE SZAÚD-ARÁBIA EGY JEMENI KIKÖTÕBEN, 12-EN MEGHALTAK. TÁRSASHÁZ LÁNGOLT TISZAÚJVÁROSBAN, 13 EMBERT KELLETT KIMENEKÍTENI, SENKI NEM SÉRÜLT MEG. ÁLLATKÍNZÁS MIATT EMELTEK VÁDAT EGY MÉLYKÚTI FÉRFI ELLEN, AKI A LOVAIRÓL, KUTYÁIRÓL ÉS JUHAIRÓL NEM GONDOSKODOTT. ELTÛNT EGY 15 ÉVES LÁNY SZIGETSZENTMIKLÓSON, A RENDÕRSÉG KERESI. BOLGÁR KAMIONBAN MEGBÚJVA PRÓBÁLT MEG BEJUTNI AZ ORSZÁGBA 4 PAKISZTÁNI FÉRFI RÖSZKÉNÉL. ÖSSZEÜTKÖZÖTT EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI ÉS EGY BETEGHEZ VONULÓ MENTÕAUTÓ KOMÁROMBAN, A MÁRTÍROK ÚTJÁN. SZEPTEMBERBEN NYÍLIK MEG A NAGYKÖZÖNSÉG ELÕTT A HAGYOMÁNYOK HÁZÁNAK OTTHONT ADÓ BUDAI VIGADÓ FELÚJÍTOTT ÉPÜLETE.