We Like it Hot – Paletta

Kiss Anna 80. születésnapját ünnepli a Kaláka. Az együttes a kezdetektől fogva, azaz a 70-es évektől zenésíti meg és énekli a Kossuth- és kétszeres József Attila-díjas költőnő költeményeit. Vendég: Gryllus Vilmos Kossuth-díjas előadóművész, zeneszerző.

Herczeg „Mókus” Balázst 2018-ban a Magyar Motorsport Szövetség az év sportolójának választotta. A motoros világbajnok a sportágában veteránnak számít, de huszonéveseket megszégyenítő módon bánik motorjával. Herczeg „Mókus” Balázs érkezik a stúdióba.

A Mystery Gang dobosa saját zenekarával, a Tom Stormy Trióval nemzetközileg is sikeres. A zenekar most a Hungária együttes dalait dolgozza fel angol nyelven. Első videoklipjük a Van, aki forrón szereti című Fenyő Miklós szerzemény, amely We like it Hot címen jelenik meg. Tom Stormy „Fácán” zenekarvezetővel és Petrovna énekessel beszélgetünk.

Adás:

2019. január 18., péntek 14.30.

2019. január 19., szombat 01.30.