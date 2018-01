Vonzások és választások – Elmúlt8év

BEMUTATTA ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕJELÖLTJEIT A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ. GYURCSÁNY: A DK KÉPVISELÕJELÖLTJEI LEGYENEK A KORMÁNY ÁDÁZ ELLENFELEI! FIDESZ: A GYURCSÁNY-PÁRT JELÖLTJEI NEM A KORMÁNY, HANEM MAGYARORSZÁG ELLENFELEI. ROGÁN ANTAL: A KORMÁNYNAK LISTÁJA VAN AZ ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÁST SEGÍTÕ SZERVEZETEKRÕL - KOSSUTH RÁDIÓ. NEM MENNEK EL A KORMÁNYPÁRTOK A JOBBIK ÁLTAL A MENEKÜLTEK BEFOGADÁSA MIATT KEZDEMÉNYEZETT RENDKÍVÜLI PARLAMENTI ÜLÉSRE. ORBÁN VIKTOR SZERINT NEMZETKÖZI EGYEZMÉNY ALAPJÁN FOGADOTT BE MENEKÜLTEKET MAGYARORSZÁG. JOBBIK: ÁPRILIS 8-ÁN AZ EMBEREK MEGSZAVAZNAK MAJD EGY BEVÁNDORLÁSELLENES CSOMAGOT, A "STOP ORBÁNT". DK: A "STOP SOROS" EGY ROSSZ MAGYARSÁGGAL MEGÍRT PROPAGANDAANYAG, ELFOGADÁSA ÁRT AZ ORSZÁGNAK. FIDESZ: A KORMÁNY FEBRUÁRBAN TERJESSZE A PARLAMENT ELÉ A "STOP SOROS" TÖRVÉNYCSOMAGOT! AZ MSZP "STOP OLIGARCHA" NEVÛ TÖRVÉNYCSOMAGOT NYÚJT A PARLAMENT ELÉ. MSZP: A "STOP OLIGARCHA" NEVÛ TÖRVÉNYCSOMAG 75%-OS KÜLÖNADÓT VETNE KI AZ "ELMÚLT NYOLC ÉV HARÁCSOLÓIRA". AZT KÖVETELI A KORMÁNYTÓL AZ EGYÜTT, HOGY VONJA VISSZA A 2016 MÁRCIUSÁBAN A TÖMEGES BEVÁNDORLÁS MIATT ELRENDELT VÁLSÁGHELYZETET. ORBÁN VIKTOR: A KORMÁNY ERÕFORRÁST ÉS NEM ÁLDOZATOT LÁT A MAGYARORSZÁGI ROMA KÖZÖSSÉGBEN. NEM LÉPTETI VISSZA PÉCSI JELÖLTJÉT AZ LMP A FÜGGETLEN INDULÓ MELLÁR TAMÁS JAVÁRA, AKI MÖGÉ MÁR TÖBB PÁRT IS BEÁLLT. BÜNTETÕFELJELENTÉST TESZ SIÓFOK POLGÁRMESTERE, HA TÖRVÉNYBE ÜTKÖZÕ HIÁNYOSSÁGOT TÁR FEL AZ OLAF AZ ELIOS-ÜGYBEN. SORON KÍVÜL VIZSGÁLJA AZ ORBÁN VIKTOR VEJÉNEK EGYKORI CÉGÉRÕL SZÓLÓ OLAF-JELENTÉST A PEST MEGYEI FÕÜGYÉSZSÉG. ÚJABB TÖBB MILLIÁRDOS BERUHÁZÁST NYERTEK MÉSZÁROS LÕRINC CÉGEI, EZÚTTAL 14 MRD-BÓL ÚJÍTHATNAK FEL ÉPÜLETEKET ÉRDEN. NÕK SZÁZEZREI TÜNTETTEK AMERIKAI NAGYVÁROSOKBAN A JOGAIKÉRT ÉS DONALD TRUMP ELLEN SZOMBATON. MEGÖLTÉK AZ AL-KAIDA EGYIK MAGAS RANGÚ VEZETÕJÉT TUNÉZIÁBAN. VÉGET ÉRT A KABULI INTERCONTINENTAL SZÁLLODA ELLENI FEGYVERES TÁMADÁS, HAT CIVIL, KÖZTÜK EGY KÜLFÖLDI NÕ ÉLETÉT VESZTETTE. TELEFONON TÁRGYALT EGYMÁSSAL AZ OROSZ ÉS AZ AMERIKAI VEZÉRKARI FÕNÖK A SZÍRIAI TÖRÖK HADMÛVELETEK MEGINDÍTÁSA UTÁN. NEM SZAVAZTA MEG A SZENÁTUS AZ AMERIKAI KORMÁNY MÛKÖDÉSÉNEK FINANSZÍROZÁSÁT BIZTOSÍTÓ TÖRVÉNYT, LEÁLLT SZINTE A TELJES KÖZIGAZGATÁS. LEGUTÓBB NÉGY ÉVVEL EZELÕTT ÁLLTAK LE A HIVATALOK, A MOSTANI TRUMP BEIKTATÁSÁNAK EGYÉVES ÉVFORDULÓJÁRA ESETT. GALLUP: 134 ORSZÁGBAN A MEGKÉRDEZETTEK MINDÖSSZE 30 SZÁZALÉKA TARTJA MEGFELELÕNEK TRUMP ELNÖKSÉGÉT. ÚJABB GYANÚSÍTOTT UTÁN NYOMOZ A LAS VEGAS-I TÖMEGGYILKOSSÁG ÜGYÉBEN AZ FBI. KIGYULLADT EGY SZÁLLODA PRÁGÁBAN, LEGKEVESEBB KÉT EMBER ÉLETÉT VESZTETTE. FELFÜGGESZTETTE A CSEH MINISZTERELNÖK MENTELMI JOGÁT A PARLAMENT, MIUTÁN A RENDÕRSÉG BÜNTETÕJOGI ELJÁRÁST INDÍTOTT ELLENE. TÖBB EZREN TÜNTETTEK AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS POLITIKAI ELLENÕRZÉS ALÁ VONÁSA ELLEN ROMÁNIÁBAN. HÉTFÕN DÖNT A KATALÁN PARLAMENT ELNÖKE, HOGY KIT JAVASOL KATALÓNIA ELNÖKÉNEK. MISÉVEL EMLÉKEZTEK MEG AZ OLASZ HATÓSÁGOK A VERONAI MAGYAR BUSZBALESET ÉVFORDULÓJÁRÓL. 91 ÉVES KORÁBAN ELHUNYT PAUL BOCUSE, A FRANCIA KONYHAMÛVÉSZET MEGÚJÍTÓJA. TÖBBFELÉ HAVAZIK ORSZÁGSZERTE, A FÕVÁROSBAN HETVEN MUNKAGÉPPEL DOLGOZNAK A KÖZTERÜLET-FENNTARTÓK. BALESET MIATT LEZÁRTÁK AZ M2-ES AUTÓUTAT BUDAPEST FELÉ, SZÕDLIGETNÉL, EGY EMBER SÚLYOSAN MEGSÉRÜLT. BALESET TÖRTÉNT A 10-ES FÕÚTON, PILISCSABA KÖZELÉBEN IS, A FORGALMAT ELTERELTÉK, AZ EGYIK SÉRÜLT MEGHALT. SZÉN-MONOXID-MÉRGEZÉSBEN MEGHALT EGY EMBER SZÉKESFEHÉRVÁRON. KIGYULLADT EGY CSALÁDI HÁZ SOPRONBAN VASÁRNAP HAJNALBAN, A TÛZBEN EGY IDÕS ASSZONY MEGHALT. KIGYULLADT EGY LAKÁS A FÕVÁROSBAN IS A NAGYMEZÕ UTCÁBAN, EGY EMBER ÉLETÉT VESZTETTE. TÖBB MINT 28 KG MARIHUÁNAGYANÚS ANYAGOT TALÁLTAK KÉT SZEMÉLYAUTÓBAN ÁSOTTHALMON A NAV PÉNZÜGYÕREI. AUTÓ ÜTKÖZÖTT VILLAMOSSAL BUDAPESTEN A IV. KERÜLETBEN, KÉT EMBER MEGSÉRÜLT.