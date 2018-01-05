Vita - Lapzárta

2018. január 6.,
szombat, Boldizsár napja

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2018. január 5., péntek 15:08, frissítve: péntek 15:21

Adás:
2018. január 6., szombat 00.05.

Írország nem ért egyet Magyarországgal a migráció kezelésével kapcsoltban.

Vendégek: Dull Szabolcs, az Index szerkesztő, újságírója és Zsuppán András, a Heti Válasz újságírója.

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