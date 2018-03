BELIZE-I OFFSHORE SZÁMLÁN TART 1,2 MRD FT-OT SZABÓ ZSOLT FIDESZES KÉPVISELÕ - MAGYAR NEMZET. AZ EGYÜTT JELEZTE: VAGYONNYILATKOZATI ELJÁRÁST KEZDEMÉNYEZNEK SZABÓ ELLEN, ÉS LEMONDÁSRA SZÓLÍTOTTÁK FEL A POLITIKUST. SZÉL BERNADETT SZERINT BÖRTÖNBE ZÁRNÁ ÕT ORBÁN, HA ÁPRILISBAN NYERNE, MERT RÁFOGNÁ, HOGY AMERIKAI KÉM - INDEX. JOGTALANUL SZEDETTE LE A SZEKSZÁRDI ÖNKORMÁNYZAT MÁRCIUS 17-ÉN AZ LMP-S HADHÁZY ÁKOS PLAKÁTJAIT. HAVI 2,5 M FT, A VAGYONNYILATKOZATÁBAN NEM SZEREPLÕ JÖVEDELEMRE TESZ SZERT SZATMÁRY KRISTÓF FIDESZES KÉPVISELÕ - 24.HU. SZATMÁRY TAGADTA A 24.HU ÉRTESÜLÉSÉT, SZERINTE POLITIKAI LEJÁRATÁSRÓL VAN SZÓ. PERT INDÍTOTT PHARAON FIA TIBORCZÉK KORÁBBI CÉGE ELLEN A POSTABANK SZÉKHÁZÁNAK TULAJDONJOGÁÉRT - ALFAHÍR. SORRA KÜLDI A RENDÕRSÉG AZ 50 EZRES BÜNTETÉSEKET A DIÁKTÜNTETÉSEKEN RÉSZTVEVÕKNEK - 444. TÜNTETNEK SZOMBATON AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK, AZ ÁGAZATBAN TAPASZTALHATÓ KIVÁNDORLÁSRA HÍVNÁK FEL A FIGYELMET. KUTATÁS - KORRUPCIÓKUTATÓ KÖZPONT: A KORMÁNYPÁRTI SAJTÓ BIZONYÍTOTTAN TERJESZTI AZ OROSZ PROPAGANDÁT. ELSÕRE KÓSA LAJOS FELESÉGÉNEK ÍGÉRTÉK A 800 MILLIÓT - NÉPSZAVA. SORRA FÚJJA LE KÓSA NYILVÁNOS SZEREPLÉSEIT A FIDESZ A PÁRT HONLAPJÁRÓL, AZ ÚJFEHÉRTÓI FÓRUM IS ELMARAD - 444. LEFOGLALTA A RENDÕRSÉG AZ EGYÜTT EGYIK FÕVÁROSI JELÖLTJÉNEK AJÁNLÓÍVEIT, MERT TÖBB HAMIS ALÁÍRÁS IS SZEREPELT RAJTUK - ZOOM.HU. EGYÜTT: MÉG NINCS MEGÁLLAPODÁS AZ MSZP-PÁRBESZÉDDEL, DE PÁR HELYEN LESZ. IRÁNYTÛ INTÉZET: JOBBIKOS POLITIKUS LEHET A KORMÁNYPÁRT ESÉLYES KIHÍVÓJA CSONGRÁD MEGYE 3. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLETÉBEN. LÖVÖLDÖZTEK ÉS TÚSZOKAT EJTETTEK EGY FRANCIA SZUPERMARKETBEN, TRÉBESBEN, EGY RENDÕR MEGSEBESÜLT. A TÁMADÁST AZ ISZLÁM ÁLLAM VÁLLALTA MAGÁRA. EU-CSÚCS - UNIÓS VEZETÕK: NAGYON VALÓSZÍNÛ, HOGY OROSZORSZÁG A FELELÕS AZ ANGLIAI MÉRGEZÉSÉRT. MERKEL: TOVÁBBI INTÉZKEDÉSEK IS ELKÉPZELHETÕEK AZ ANGLIAI MÉRGEZÉS ÜGYÉBEN. SZKRIPAL-ÜGY - KONZULTÁCIÓRA VISSZARENDELTÉK MOSZKVÁBÓL AZ UNIÓS NAGYKÖVETET. THERESA MAY: OROSZORSZÁG ARCÁTLAN TÁMADÁST INTÉZETT AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG ELLEN. A LITVÁN ELNÖK OROSZ DIPLOMATÁK KIUTASÍTÁSÁT FONTOLGATJA A SZKRIPAL-ÜGY MIATT. EU-CSÚCS - A HUSZONHETEK ELFOGADTÁK TÁRGYALÁSI IRÁNYELVEIKET A JÖVÕBELI EU-BRIT KAPCSOLATOKRA VONATKOZÓAN. LÁZADÁS ÉS KÖZPÉNZEK HÛTLEN KEZELÉSE MIATT VÁDAT EMELTEK CARLES PUIGDEMONT ÉS TÖBB VOLT KATALÁN KORMÁNYTAG ELLEN. MEGERÕSÍTETTE VLAGYIMIR PUTYIN GYÕZELMÉT A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG. NICOLAS SARKOZY ÜGYVÉDJE FELLEBBEZNI FOG A RENDÕRI FELÜGYELET ELLEN. TRUMP LEVÁLTOTTA HERBERT MCMASTERT ÉS JOHN BOLTONT NEVEZTE KI AZ ÚJ NEMZETBIZTONSÁGI TANÁCSADÓJÁNAK. AZ AMERIKAI KÉPVISELÕHÁZ HÍRSZERZÉSI BIZOTTSÁGA LEZÁRTA A VÉLT OROSZ BEAVATKOZÁS VIZSGÁLATÁT. FOLYTATÓDTAK A LÉGICSAPÁSOK KELET-GÚTÁBAN A TÛZSZÜNET ELLENÉRE, AMIT A MÁSODIK LEGNAGYOBB HELYI FEGYVERES SZERVEZETTEL ÍRTAK ALÁ. AKKORA A VÁLSÁG VENEZUELÁBAN, HOGY HÁROM NULLÁT TÖRÖLNI KELLETT A HELYI PÉNZNEMBÕL. TÖBBEN ÉLETÜKET VESZTETTÉK EGY VIETNAMI TORONYHÁZBAN KELETKEZETT TÛZBEN. KÉT ÉV BÖRTÖNT KAPOTT EGY KAMBODZSAI NÕ, MERT CIPÕVEL DOBTA MEG A MINISZTERELNÖKÖT ÁBRÁZOLÓ PLAKÁTOT. FELFÚJHATÓ CSÚSZDÁKON KERESZTÜL KELLETT KIMENTENI AZ UTASOKAT EGY HAJNALBAN INDULÓ GÉPRÕL FERIHEGYEN. AZ AKCIÓ SORÁN EGY EMBER SÚLYOS FEJSÉRÜLÉST SZENVEDETT. KÁBÍTÓSZER-KERESKEDÕT FOGTAK EL A RENDÕRÖK SZEGEDEN, 1 KG MARIHUANÁT LEFOGLALTAK AZ OTTHONÁBÓL. TELJESEN LEZÁRJÁK A NYUGATI PÁLYAUDVART SZOMBATON FELSÕVEZETÉK-KARBANTARTÁS MIATT. 4 FT-TAL DRÁGULT A BENZIN, A 95-ÖS ÁTLAGÁRA ÍGY 359 FT-RA NÕTT.