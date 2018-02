Vélemény – Egyenesen

Adás:

2018. február 9., 19.00.

Vélemény

Ha nem lesz a jelenleginél szélesebb, az LMP-t is bevonó ellenzéki együttműködés, a Fidesz szinte biztosan kétharmados többséget szerez az április 8-ai választáson – ez derül ki a Republikon Intézet mandátumbecsléséből. Változtathat-e ezen bármit is a Tiborcz-botrány? Fordulhat-e a trend, ha kiderül: valóban a szervezett bűnözés kezébe kerültek az uniós pénzek, ráadásul a miniszterelnök családja is érintett a botrányos közbeszerzésekben? Kálmán Olga erről is beszélget két mai vendégével, Kuncze Gáborral és Németh Péterrel.