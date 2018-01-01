2018. január 1.,
hétfő, Fruzsina napja

Végeredmény – Panaszkönyv

Hír TV

2018. január 1., hétfő 08:24, frissítve: hétfő 08:29

Adás:
2018. január 01., hétfő 13.05

Áron alul
Jutalékra hajtó, semmit sem garantáló cégek hirdetnek rendkívül olcsón lakásokat. Nem biztos, hogy a vevő tulajdonos is lesz a végén.

Lakat alatt
Egy begőzölt cégvezető fogságba ejtette stábunkat. Lelakatolta a kaput, majd eltűnt. Engedély nélkül működő vállalkozásáról kérdeztük volna.

Végeredmény
Három hét, hat étterem. Melyik a legjobb kínai, és hol használnak a legkevesebb adalékanyagot? Megmutatjuk.

Bontsuk fel!
Mire figyeljünk, amikor a futároktól átvesszük a megrendelt árut? Legbiztosabb, ha még előttük kibontjuk a csomagot.

Ismétlés.

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