Végeredmény – Panaszkönyv

ÁDER JÁNOS: LEGYEN ERÕNK MINDIG, MINDEN HELYZETBEN TISZTELNI A MÁSIK EMBERT, EGYMÁSBAN A MAGYART.
A FÕVÁROSBAN BÉKÉSEN ZAJLOTT A SZILVESZTERI MULATSÁG, NEM ZAVARTA MEG SEMMILYEN KÜLÖNLEGES ESEMÉNY AZ ÓÉVET BÚCSÚZTATÓ TÖMEG ÜNNEPLÉSÉT.
ORFK: TÖBB MINT TÍZ ESETBEN KELLETT INTÉZKEDNI PIROTECHNIKAI ESZKÖZÖK MIATT, A RENDÕRSÉG HÁROM KÖNNYÛ SÉRÜLÉSSEL VÉGZÕDÕ BALESETRÕL TUD.
BUDAPESTEN CSAKNEM HETVENEN KERÜLTEK DETOXIKÁLÓBA A TÚLZOTT ALKOHOLFOGYASZTÁS MIATT, TÖBBEKNEK MÉG REGGEL IS A KÓRHÁZBAN KELLETT MARADNIUK, DE ÁLLAPOTUK NEM SÚLYOS.
A FÕVÁROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ ZRT KORA REGGEL ÓTA TAKARÍTJA A VÁROST, A CÉG IGAZGATÓJA MOST IS AZ ELMÚLT ÉVIHEZ HASONLÓ, MINTEGY 100-150 TONNA SZEMÉTRE SZÁMÍT.
KISFIÚ LETT AZ ELSÕ ÚJÉVI BABA MAGYARORSZÁGON; BALÁZS IMRE ÉJFÉL UTÁN 1 PERCCEL JÖTT A VILÁGRA SZOMBATHELYEN, ÉDESANYJÁVAL EGYÜTT JÓL VANNAK.
MÁR AZ ÓVODÁKBAN ÉS AZ ISKOLÁKBAN IS TERJESZTI A TERRORFENYEGETETTSÉG ÉRZÉSÉT A KORMÁNY - ABCÚG.
A KABINET UTASÍTÁSA SZERINT AZ INTÉZMÉNYEKNEK FÉL ÉVÜK VAN ARRA, HOGY TERRORELLENES INTÉZKEDÉSI TERVET DOLGOZZANAK KI VÉSZHELYZET ESETÉRE.
2017 UTOLSÓ NAPJAIBAN IS ÚJABB MILLIÁRDOS MEGBÍZÁSOKAT KAPTAK MÉSZÁROS LÕRINC CÉGEI.
MÉSZÁROS BARÁTJA IS JÓL JÁRT, AZ ÉRDEKELTSÉGÉBE TARTOZÓ DUNA ASZFALT ÉPÍTHETI AZ M44-ES ÚT KONDOROS ÉS BÉKÉSCSABA KÖZÖTTI SZAKASZÁT.
700 MILLIÓ FORINTOT SZÁN A 2020-AS DUBAJI VILÁGKIÁLLÍTÁSON VALÓ MAGYAR RÉSZVÉTEL ELÕKÉSZÍTÉSÉRE A KORMÁNY.
A VESZTESÉGES MAKÓI TERMÁLFÜRDÕ FEJLESZTÉSÉRE 8 MRD FT-OT KÜLÖNÍTETTEK EL, A KÉKESTETÕRE PEDIG KABINOS SÍLIFTET ÉPÍTTETNÉNEK.
10-RÕL 20 ÉVRE EMELKEDIK JANUÁR 1-JÉTÕL A 12 ÉV ALATTI GYERMEKEK SÉRELMÉRE ELKÖVETETT SZEXUÁLIS BÛNCSELEKMÉNYEK BÜNTETÉSI TÉTELE.
MÁTÓL VÁLTOZIK TÖBB, A CSALÁDOKAT ÉRINTÕ JOGSZABÁLY: EMELIK PL. A GYED-ET, NÕ A KÉTGYERMEKESEK CSALÁDI ADÓKEDVEZMÉNYE, AZ EGYSZERI ANYASÁGI TÁMOGATÁST PEDIG KITERJESZTIK A HATÁRON TÚLRA IS.
FOKOZOTT BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK MELLETT TARTOTTÁK A SZILVESZTER ÉJJELI ÜNNEPSÉGEKET A VILÁG NAGYVÁROSAIBAN.
A TÁRSADALMI ÖSSZETARTÁS ERÕSÍTÉSÉRE SZÓLÍTOTT FEL ÚJÉVI KÖSZÖNTÕJÉBEN ANGELA MERKEL.
BERLINBEN 10, KÖLNBEN 9 NÕ TETT FELJELENTÉST SZEXUÁLIS MOLESZTÁLÁSÉRT, REGGELIG ÖSSZESEN 10 GYANÚSÍTOTTAT AZONOSÍTOTT A NÉMET RENDÕRSÉG.
VLAGYIMIR PUTYIN AZ OROSZOK SAJÁT ORSZÁGUKBA VETETT HITÉÉRT MONDOTT KÖSZÖNETET ÚJÉVI BESZÉDÉBEN.
FERENC PÁPA SZERINT AZ ELMÚLT ESZTENDÕT HÁBORÚK ÉS HAZUGSÁGOK ÁRNYÉKOLTÁK BE, A KATOLIKUS EGYHÁZFÕ ÉV VÉGI HÁLAADÓ MISÉJÉN FELSZÓLÍTOTTA AZ EMBEREKET, VÁLLALJANAK FELELÕSSÉGET TETTEIKÉRT.
DONALD TRUMP TWITTER-BEJEGYZÉSEKBEN ÜNNEPELTE ELNÖKSÉGE ELSÕ ÉVÉT.
LÖVÖLDÖZÉS TÖRT KI A COLORADÓI DENVER EGYIK DÉLI ELÕVÁROSÁBAN, EGY RENDÕR MEGHALT, TÖBB MEGSEBESÜLT, A TÁMADÓT AGYONLÕTTÉK.
NAPOK ÓTA ERÕSEN HAVAZIK AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN, A HIDEG IDÕJÁRÁS A JÖVÕ ÉV ELSÕ NAPJAIBAN IS FOLYTATÓDIK.
A MAGYAR ÁLLAMI TULAJDONÚ EXIMBANK VEZÉRIGAZGATÓJA VOLT AZ, AKIT SZOMBATON HOLTAN TALÁLTAK EGY OSZTRÁK SÍPÁLYÁN.
BULGÁRIA ÁTVETTE AZ EURÓPAI UNIÓ SOROS ELNÖKSÉGÉT ÉSZTORSZÁGTÓL, AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG JANUÁR 11-ÉN EGYEZTET A BOLGÁR PRIORITÁSOKRÓL SZÓFIÁBAN.
ÉPSÉGBEN KISZABADÍTOTTÁK MIND A 11 TÚSZÁT ANNAK A TÁMADÓNAK, AKI EGY POSTAHIVATALT AKART KIRABOLNI A KELET-UKRAJNAI HARKIVBAN.
A TÁMADÓT, AKINÉL ÁLLÍTÓLAG BOMBA VOLT, EGYELÕRE NEM AZONOSÍTOTTÁK, A RENDÕRSÉGNEK AZ EGYIK TÚSZ NYITOTTA KI A POSTA BEJÁRATÁT.
A FELOSZLATOTT KATALÁN KORMÁNYZAT ÚJBÓLI HIVATALBA LÉPTETÉSÉT KÖVETELTE MADRIDTÓL A VOLT KATALÁN ELNÖK.
TÖBB SZÁZ AUTÓ ÉGETT KI EGY LIVERPOOLI PARKOLÓHÁZBAN PUSZTÍTÓ TÛZBEN, TÖBB SZOMSZÉDOS HÁZBÓL IS KI KELLETT MENEKÍTENI AZ EMBEREKET.
KETTEN MEGHALTAK A HARMADIK NAPJA TARTÓ IRÁNI KORMÁNYELLENES TÜNTETÉSSOROZATBAN, A TÜNTETÕK A LEGFÕBB VALLÁSI VEZETÕ LEMONDÁSÁT KÖVETELIK.
ÁTMENETILEG KORLÁTOZZÁK A HOZZÁFÉRÉST A KÖZÖSSÉGI OLDALAKHOZ IRÁNBAN.
HRW: CIVIL HALÁLOS ÁLDOZATAI VANNAK A KORMÁNYELLENES TÜNTETÉSEKNEK A KONGÓI DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁGBAN.
TÖBB TUCATNYIAN MEGHALTAK KENYÁBAN EGY AUTÓBUSZT ÉRT KÖZÚTI BALESETBEN.
LEZUHANT EGY KISREPÜLÕGÉP A KÖZÉP-AMERIKAI COSTA RICÁBAN, A GÉPEN UTAZÓ TÍZ AMERIKAI TURISTA ÉS A KÉTFÕS SZEMÉLYZET ÉLETÉT VESZTETTE.
FOLYÓBA ZUHANT EGY HIDROPLÁN SYDNEY KÖZELÉBEN, A BALESETBEN EGY BRIT CSALÁD 5 TAGJA HALT MEG, KÖZTÜK EGY 11 ÉVES KISLÁNY.
MEGERÕSÍTETT ÜGYELETTEL BIZTOSÍTOTTA A MENTÕSZOLGÁLAT A SZILVESZTERI ÜNNEPLÉST.
ÉJSZAKÁRA PLUSZ 10 MENTÕAUTÓT ÉS 9 MENTÉSIRÁNYÍTÓT RENDELTEK BE.
AZ ÜZLETEK VASÁRNAP NÉGY ÉS HAT ÓRA KÖZÖTT BEZÁRTAK, CSAK HOLNAP NYITNAK KI ÚJRA.
ÚJÉV NAPJÁN A VASÁRNAPI, 2-ÁN PEDIG AZ ISKOLASZÜNETBEN ÉRVÉNYES MENETREND SZERINT KÖZLEKEDNEK A JÁRATOK.
MEGGYÚJTOTT EGY PETÁRDÁT EGY 15 ÉVES FIÚ, ÉS AZ ÚTRA DOBTA POMÁZON, A RENDÕRÖK 99 PETÁRDÁT TALÁLTAK A ZSEBÉBEN.
VILLANYOSZLOPNAK ÜTKÖZÖTT AUTÓ MIATT NINCS ÁRAM NEGYVEN KAMONDI HÁZBAN, A HIBÁT A SZOLGÁLTATÓ ELÕRELÁTHATÓLAG KEDD ESTÉRE TUDJA ELHÁRÍTANI.
MEGHALT EGY FÉRFI FEGYVERNEKEN EGY LAKÓÉPÜLET SZOBÁJÁBAN KELETKEZETT TÛZBEN.
RÁLÕTTEK EGY AUTÓRA CSEPELEN, KERESIK AZ ELKÖVETÕT, A RENDÕRSÉG ISMERETLEN TETTES ELLEN INDÍTOTT NYOMOZÁST.
ÖTEN SÉRÜLTEK MEG AZ M6-OSON SZÁZHALOMBATTÁNÁL, A BALESETBEN EGY KISBUSZ ÜTKÖZÖTT EGY SZEMÉLYAUTÓVAL.
ÕRIZETBE KERÜLT EGY 22 ÉVES MAGYARCSANÁDI FÉRFI, AKI TALÁLT EGY LÕFEGYVERT CSANÁDPALOTÁN, DE TÖBB MINT TÍZ NAPIG NEM ADTA ÁT AZT A HATÓSÁGOKNAK.