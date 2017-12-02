2017. december 2.,
szombat, Melinda, Vivien napja

Vasút aranyárban – Napról napra

Hír TV

2017. december 2., szombat 07:22, frissítve: szombat 07:27

Adás:
2017. december 2., szombat 17.30.
2017. december 3., vasárnap 15.00.
2017. december 4., hétfő 2.00.
2017. december 4., hétfő 9.05.

Vasút aranyárban
Kínai hitelből újítja fel a kormány a Budapest-Belgrád vasút magyar szakaszát. A megtérülésre vonatkozó számításokat azonban titkosították.

Számháború
A Fidesz szerint 2,2 millióan töltötték ki a nemzeti konzultációs íveket. Az LMP kételkedik a számokban, az Együtt a Postától vár hiteles adatokat.

Optimizmus
A következő évek óriás beruházásaiból is kivenné a részét Mészáros Lőrinc. Felcsút első embere szállodát és rádióállomást is vásárolna a közeljövőben.

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