2018. január 12.,
péntek, Ernő napja

Várható trendek – Lakásvadász

Hír TV

2018. január 12., péntek 14:23, frissítve: péntek 14:48

Adás:
2018. január 13., szombat 11.30
2018. január 14., vasárnap 5.30
2018. január 15., hétfő 3.00
2018. január 15., hétfő 9.30

Az e heti Lakásvadászban az ingatlanpiacon tavaly zajló folyamatok mellett a következő hónapokban várható trendekről is szó lesz, miközben egy-két korábban bemutatott lakást is megnézünk.

 

 

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Lakásvadász

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