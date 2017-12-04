2017. december 4.,
hétfő, Borbála, Barbara napja

Üzlet geopolitikai áthallásokkal – Ázsia

Hír TV

2017. december 4., hétfő 13:44, frissítve: hétfő 13:54

Adás:
2017. december 5., kedd 17.30
2017. december 6., szerda 12.30
2017. december 10., vasárnap 6.05

Kínai befektetésekért versenyeznek a kelet-közép-európai államok. Csúcstalálkozó Budapesten.

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