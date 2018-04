FEKETE-GYÕR ANDRÁS BEJELENTETTE VISSZALÉPÉSÉT AZ MSZP-PÁRBESZÉD JELÖLT JAVÁRA BUDAPEST 1-ES VÁLASZTÓKERÜLETBEN. KARÁCSONY GERGELY:AZ ELKÖVETKEZÕ KÉT NAPON 95% AZ ESÉLYE ANNAK, HOGY FONTOS KÖRZETEKBEN ÉRDEMI BEJELENTÉSEK LESZNEK A VISSZALÉPTETÉSEKRÕL. KÚRIA: JOGSÉRTÕ ORBÁN VIKTOR "NEKÜNK MAGYARORSZÁG AZ ELSÕ" FELIRATÚ PLAKÁTJA. A MOMENTUM PLAKÁTBEJELENTÕ AKCIÓT KEZDEMÉNYEZETT A HIRDETMÉNYEK MIATT. AMENNYIBEN SIKERÜL IGAZOLNI, HOGY A FIDESZ KAMPÁNYA ORSZÁGOS, AKKOR AZ ÖSSZES ORBÁN-PLAKÁTOT EL KELL TÁVOLÍTANIUK. REPUBLIKON INTÉZET: A FIDESZ-SZAVAZÓK NEGYEDE SZERINT NÕTT A KORRUPCIÓ 2010 ÓTA. KARÁCSONY GERGELY: HA AZ MSZP-PÁRBESZÉD NYERI A VÁLASZTÁSOKAT AZ ELSÕ DIPLOMA INGYENES LESZ. FELJELENTÉST TESZ A PÁRBESZÉD A KÉRETLEN FIDESZES LEVELEK MIATT, A PÁRT SZERINT ADATLOPÁS TÖRTÉNT. SETÉT JENÕ ROMA POLGÁRJOGI AKTIVISTA NYÍLT LEVÉLBEN KÖVETELI AZ ORÖ ELNÖKÉNEK LEMONDÁSÁT. SZAVAZÁSRA BUZDÍTOTT BOGÁRDI SZABÓ ISTVÁN REFORMÁTUS PÜSPÖK. KORMÁNYKRITIKUS IGEHIRDETÉST KÖZVETÍTETT A KOSSUTH RÁDIÓ. AZ EVANGÉLIKUS ESPERES SZERINT VANNAK, AKIK SZERETNÉK VELÜNK ELHITETNI, HOGY EGY MÁSIK VALLÁS KÉPVISELÕI ISMERETLENÜL IS ROSSZAK. A 4 ÉVVEL EZELÕTTIHEZ KÉPEST KÉTSZER ANNYIAN, VAGYIS TÖBB MINT 58 EZREN SZAVAZHATNAK A KÜLKÉPVISELETEKEN. NEM ADNAK SZÁMLÁT A NAV-ELNÖK, TÁLLAI ANDRÁS MEZÕKÖVESDI STADIONJÁBAN. KOVÁCS ZOLTÁN KORMÁNYSZÓVIVÕNEK A HÚSVÉTRÓL IS SOROS GYÖRGY JUTOTT ESZÉBE. LMP: GYÛLÖLETKELTÉS HELYETT ÖSSZETARTÓ NEMZET KELL. SZAKSZERÛ KIVITELEZÉSRE ENGED KÖVETKEZTETNI A KILINCSRE KENT IDEGMÉREG. A BRITEK SZERINT KEVÉS AZ ESÉLYE, HOGY A KREML BELEEGYEZÉSE NÉLKÜL TÖRÉNT VOLNA A SZKRIPAL-MERÉNYLET. KÍNA IMPORTVÁMOKAT VETETT KI TÖBB AMERIKAI TERMÉKRE, VÁLASZUL A MÁRCIUS VÉGÉN BEVEZETETT AMERIKAI IMPORTVÁMOKRA. DONALD TRUMPPAL TÁRGYAL ABE SINZÓ, JAPÁN KORMÁNYFÕ A PHENJAN ÁLTAL ELRABOLT JAPÁN ÁLLAMPOLGÁROK ÜGYÉVEL KAPCSOLATBAN. KATALÁNOK TÜNTETTEK BERLINBEN A VOLT KATALÁN ELNÖK, CARLES PUIGDEMONT SZABADON BOCSÁTÁSÁÉRT. CARLOS ALVARADO QUESADA, A BALKÖZÉP POLITIKAI ERÕ JELÖLTJE NYERTE AZ ELNÖKVÁLASZTÁS MÁSODIK FORDULÓJÁT VASÁRNAP COSTA RICÁBAN. A SZÍRIAI HÁBORÚ BEFEJEZÉSÉT SÜRGETTE FERENC PÁPA A SZENT PÉTER TÉREN. A KATOLIKUS EGYHÁZFÕ A HÚSVÉTI VIRRASZTÁSON EGY NIGÉRIAI MIGRÁNST IS MEGKERESZTELT. SZERBIA: ÁPRILIS VÉGÉTÕL AZ AUTÓPÁLYÁK TELJES HOSSZÁN ELLENÕRZIK AZ ÁTLAGSEBESSÉGET. WASHINGTON MEGVÉTÓZTA, HOGY AZ ENSZ BIZTONSÁGI TANÁCSA NYILATKOZZON GÁZÁRÓL. AZ ENSZ VIZSGÁLATOT KÖVETELT VOLNA AZ IZRAELI HADSEREGGEL TÖRTÉNT ÖSSZECSAPÁSOK ÜGYÉBEN, MELYEK 16 HALÁLOS ÁLDOZATOT KÖVETELTEK. AZ IZRAELI MINISZTERELNÖK BÍRÁLTA ERDOGAN TÖRÖK ÁLLAMFÕT, AKI MÉSZÁRLÁSNAK NEVEZTE A GÁZAI ÖVEZET HATÁRÁN TÖRTÉNT ESEMÉNYEKET. TÖBB MINT EZER TÖRÖK DIPLOMATA ÉS KÖZTISZTVISELÕ KÉRT MENEDÉKET NÉMETORSZÁGBAN A TÖRÖK PUCCSKÍSÉRLETET KÖVETÕEN. ÕRIZETBE VETTEK EGY SIKKASZTÁSSAL GYANÚSÍTOTT OROSZ MILLIÁRDOST. A MÚLT HETI TRAGÉDIA MIATT BENYÚJTOTTA LEMONDÁSI KÉRELMÉT A KEMEROVÓI TERÜLET KORMÁNYZÓJA. BAHREIN TÖRTÉNELMÉNEK LEGNAGYOBB OLAJ- ÉS FÖLDGÁZLELÕHELYÉT FEDEZTÉK FEL. ÖTVEN ÉVE GYILKOLTÁK MEG MARTIN LUTHER KINGET, NOBEL-BÉKEDÍJAS AMERIKAI FEKETE LELKÉSZT, A POLGÁRJOGI MOZGALOM VEZETÕJÉT. TÛZ ÜTÖTT KI EGY LAKÓHÁZBAN A BÁCS-KISKUN MEGYEI SZANKON, FÜSTMÉRGEZÉS GYANÚJÁVAL KÉT KISKORÚ GYEREKET ÉS A SZÜLÕKET KÓRHÁZBA SZÁLLÍTOTTÁK. VISSZATÉRT A FÖLD LÉGKÖRÉBE, ÉS AZ ATLANTI-ÓCEÁNBA HULLOTT A TIENKUNG-1 KÍNAI ÛRÁLLOMÁS. A VONAT ALÁ SZORULT EGY EMBER A KISVÁRDAI VASÚTÁLLOMÁSON, AKIT AZ ESET UTÁN KÓRHÁZBA SZÁLLÍTOTTAK.