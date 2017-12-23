2017. december 23.,
szombat, Viktória napja

Uniós pénzek nélkül?

Hír TV

2017. december 23., szombat 00:30

Uniós pénzek nélkül is megáll a lábán Magyarország Orbán Viktor szerint, pedig az utóbbi években jóformán ezek a források tartották életben a gazdaságot. Naponta kétmilliárd forint érkezik Brüsszelből. A Lapzártában Pető Péter, a 24.hu felelős szerkesztője és Zsuppán András, a Heti Válasz újságírója elemezte a nap legfontosabb híreit.

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