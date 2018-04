Újra megpróbálnák - Reggeli járat

5.50 - REGGELI JÁRAT, A MÛSORVEZETÕ: LAMPÉ ÁGNES. 6.32 - TÉMA: KÖZÖS ELLENZÉKI EURÓPAI PARLAMENTI LISTÁT JAVASOLNAK 2019-RE A LIBERÁLISOK - A VENDÉG: SERMER ÁDÁM ELNÖKHELYETTES, MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT. 6.42 - TÉMA: GYEREKÜGYEK - VISSZATASZÍTÓ BESZÓLÁS EGY FIDESZES KÉPVISELÕTÕL - A VENDÉG: DÚRÓ DÓRA ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, JOBBIK. 8.30 - A PERONON: BURÁNY SÁNDOR MSZP-S KÉPVISELÕ. ÚJBÓL NEKIFUTNAK A KORMÁNYPÁRTOK AZ ALAPTÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁNAK A KÖTELEZÕ UNIÓS MENEKÜLTKVÓTA ELUTASÍTÁSA ÜGYÉBEN. MIRKÓCZKI ÁDÁM, A JOBBIK SZÓVIVÕJE LEHET A NEMZETBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG ÚJ ELNÖKE. LEMONDOTT A FIDESZES TÖBBSÉGÛ KÉPVISELÕ-TESTÜLET PÁSZTÓN, EZÉRT ÚJ VÁLASZTÁST KELL KIÍRNI. GARÁZDASÁG ÉS SÚLYOS TESTI SÉRTÉS GYANÚJA MIATT NYOMOZÁST INDÍTOTT A RENDÕRSÉG A LIGETVÉDÕKET VERÕ BIZTONSÁGIAK ELLEN. TÜNTETÉS LESZ PÉNTEKEN, A VÁROSLIGETBEN A LIGETVÉDÕK ELLENI ERÕSZAK ELLEN. GYURCSÁNY FERENC PÁRTELNÖK LESZ A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ PARLAMENTI FRAKCIÓVEZETÕJE. 2,4 MRD FT-ÉRT KAP TÖBBFUNKCIÓS AUTÓBUSZOKAT A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS MAGYAR KÖZLÖNY. ÁSZ: SÚLYOS SZABÁLYTALANSÁGOK VOLTAK A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR MÛKÖDÉSÉBEN 2013 ÉS 2015 KÖZÖTT. AZ MKB VEZÉRIGAZGATÓJA BEKERÜLT MÉSZÁROS LÕRINC CÉGÉNEK VEZETÉSÉBE. CSÁNYI SÁNDOR: AZ OTP 5-6 BANKOT IS VÁSÁROLHAT A KÖVETKEZÕ 1-2 ÉVBEN. KILÉPETT A MAZSIHISZBÕL A MAGYARORSZÁGI AUTONÓM ORTHODOX IZRAELITA HITKÖZSÉG. ISMÉT A MAGYAR KORRUPCIÓ ÉS SZÓLÁSSZABADSÁG VOLT A TÉMA AZ EP-BEN. SARGENTINI-JELENTÉS: MAGYARORSZÁGON FENNÁLL AZ UNIÓS ÉRTÉKEK SÚLYOS MEGSÉRTÉSÉNEK KOCKÁZATA. SZIJJÁRTÓ: A LIBE-JELENTÉS TELE VAN ALJAS VÁDAKKAL. AZ EURÓPAI NÉPPÁRT EGYES KÉPVISELÕIT IS KIAKASZTOTTA A MAGYAR KÜLÜGYMINISZTER STÍLUSA. EURÓPAI NÉPPÁRT KÉPVISELÕJE: AUTORITER PERFORMANSZ SZIJJÁRTÓ PÉTER FELLÉPÉSE ÉS VISELKEDÉSE. MEGVÉTÓZTA MAGYARORSZÁG AZ ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓ VISSZASZORÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ EU ÉS AFRIKA KÖZÖTTI MEGÁLLAPODÁS TERVEZETET. A TERVEZET CSUPÁN A 2015-ÖS, HASONLÓ MEGÁLLAPODÁS FOLYTATÁSÁRÓL SZÓLT VOLNA, AMELYET KORÁBBAN MAGYARORSZÁG IS TÁMOGATOTT. AZ AMNESTY INTERNATIONAL AZ EURÓPAI PARLAMENT ELÕTT TÜNTETETT A MAGYARORSZÁGI CIVIL SZERVEZETEK VÉDELMÉBEN. BÉCSBÕL IS KIVONULHAT AZ UBER. AZ ANTISZEMITIZMUS ELLEN TÜNTETTEK TÖBB NÉMET NAGYVÁROSBAN. DONALD TRUMP JÚLIUS 13-ÁN AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBA LÁTOGAT. KÜLÜGYI EP-BIZOTTSÁG ELNÖKE: SZERBIÁN MÚLIK, HOGY MIKOR CSATLAKOZHAT AZ EU-HOZ. SZERBIA NEMKÍVÁNATOS SZEMÉLLYÉ NYILVÁNÍTOTTA A HORVÁT VÉDELMI MINISZTERT. TÖRTÉNELMI TALÁLKOZÓRA KERÜL SOR PÉNTEKEN A KÉT KOREÁT ELVÁLASZTÓ DEMILITARIZÁLT ÖVEZETBEN. NATO-FÕTITKÁR: A KÉZZELFOGHATÓ VÁLTOZÁSOKIG FENN KELL TARTANI AZ ÉSZAK-KOREÁVAL SZEMBENI SZANKCIÓKAT. AZ ÖRMÉNY TÖRVÉNYHOZÁS MÁJUS 1-JÉN MEGVÁLASZTJA AZ ORSZÁG ÚJ MINISZTERELNÖKÉT. A KREML ABBAN BÍZIK, HOGY AZ ÖRMÉNYORSZÁGI HELYZETET SIKERÜL ALKOTMÁNYOS ESZKÖZÖKKEL RENDEZNI. ÖNGYILKOSSÁG OKOZHATTA AVICII HALÁLÁT ROLLING STONE. ELFOGATÓPARANCSOT ADOTT KI EGY HIVATALI VESZTEGETÉSSEL MEGVÁDOLT ÜGYVÉD ELLEN A BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK. SZOMBATON ÉS VASÁRNAP EGY FORGALMI SÁV RÉSZLEGES LEZÁRÁSA MELLETT MOSSÁK A BUDAPESTI ERZSÉBET HIDAT. AZ ELSÕ VILÁGHÁBORÚRÓL NYÍLIK KIÁLLÍTÁS SZOMBATON AZ ÓPUSZTASZERI NEMZETI TÖRTÉNETI EMLÉKPARKBAN. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM ÉS A MAGYAR HONVÉDSÉG SAJÁT HALOTTJÁNAK TEKINTI A HÉTFÕRE VIRRADÓRA ELHUNYT MAGYARI BÉLA KIKÉPZETT ÛRHAJÓST. MEGKEZDÕDÖTT 53 KORRUPCIÓVAL VÁDOLT ZÁHONYI HATÁRRENDÉSZ TÁRGYALÁSA A FÕVÁROSI TÖRVÉNYSZÉKEN. JOGERÕSEN KÉT ÉV FELFÜGGESZTETT A FEHÉRVÁRI ANYÁNAK, AKI CUKORBETEG FIA HALÁLÁT OKOZTA.