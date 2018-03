SAJÁT FACEBOOK-OLDALÁT HIRDETÕ PÓLÓKKAL LEPETT MEG ÓVODÁSOKAT ÉS KISISKOLÁSOKAT SIMONKA GYÖRGY. REUTERS: FELERÕSÍTI A BEVÁNDORLÁSELLENES KAMPÁNYT A FIDESZ A HÓDMEZÕVÁSÁRHELYI VÁLASZTÁSI VERESÉG UTÁN. A BEVÁNDORLÓKHOZ HASONLÍTOTTA A MISKOLCRA BEKÖLTÖZÖTT ROMÁKAT ORBÁN VIKTOR. GULYÁS GERGELY: ORBÁN AZ AVASI ROMÁKAT NEVEZTE BEVÁNDORLÓKNAK. USZÍTÁSNAK TARTJA A MISKOLCI ROMA ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE, HOGY ORBÁN VIKTOR „LEMIGRÁNSOZTA” A VÁROSBAN ÉLÕ ROMÁKAT. LUNGO DROM EGYIK POLITIKUSA AZZAL RIOGATJA A BORSODI ROMÁKAT, HOGY VONA GÁBOR LEGYILKOLTATNÁ ÕKET, HA KORMÁNYRA KERÜLNE. FELFÜGGESZTETTE CZEGLÉDY CSABA MENTELMI JOGÁT A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG. AZ ELJÁRÁST POLT PÉTER KEZDEMÉNYEZTE A TESTÜLETNÉL. ZÁVECZ RESEARCH: A VÁLASZTÓK 42%-A NEM TUDJA, MELYIK PÁRT JELÖLTJE KARÁCSONY GERGELY. DK: FORMÁLISAN ÉS INFORMÁLISAN IS MEGKERESTÜK AZ LMP-T, NEM KAPTUNK VÁLASZT ATV. LMP: ELSIKÁLTA AZ ÜGYÉSZSÉG A KLIK 1,2 MILLIÁRDOS BUKÁST HOZÓ SZOFTVERÜGYÉT 24.HU. VONA GÁBOR: A MAI FIATALOKNAK AZ ORBÁN-KORMÁNY AZ ELVÁNDORLÁST KÍNÁLJA ÉLETPÁLYAMODELLKÉNT. REKORDOT DÖNTÖTT MAGYARORSZÁGON AZ ÁRAMFOGYASZTÁS AZ EXTRÉM HIDEGBEN. CSAK A VÁLASZTÁSOK UTÁN DÖNT AZ ÓBUDAI KÉPVISELÕ-TESTÜLET ARRÓL, HOGY TIBORCZ ISTVÁN ÜZLETTÁRSA BÉRELHETI-E KI 10 ÉVRE A KOLOSY TÉRI PIACOT. FOLYTATÓDIK AZ 1-ES FUTÓPÁLYA FELÚJÍTÁSA A LISZT FERENC-REPÜLÕTÉREN. LÖVÖLDÖZÉS TÖRTÉNT EGY EGYETEMEN MICHIGAN SZÖVETSÉGI ÁLLAMBAN, KÉT HALÁLOS ÁLDOZAT VAN. A MEGGYILKOLT KÉT EMBER NEM AZ EGYETEM HALLGATÓJA VOLT, FELTEHETÕEN AZ ELKÖVETÕ SZÜLEI VOLTAK. TRUMP EGY ÉVVEL MEGHOSSZABBÍTOTTA A 2014-BEN OROSZORSZÁG ELLEN ELRENDELT SZANKCIÓKAT. DONALD TRUMP AZ ACÉLRA 25, AZ ALUMÍNIUMRA PEDIG 10 SZÁZALÉKOS IMPORTVÁMOT AKAR KIVETNI. AZ EU CSAKNEM 3,5 MILLIÁRD DOLLÁRNYI AMERIKAI TERMÉKRE VETNE KI VÁMOT VÁLASZUL. FOKOZOTT MEGFIGYELÕI JELENLÉTET TERVEZ AZ EBESZ KÁRPÁTALJÁN. AZ ÓVODÁK, ISKOLÁK ÉS EGYETEMEK BEZÁRÁSÁRA ADOTT UTASÍTÁST AZ UKRÁN KORMÁNY, MIUTÁN OROSZORSZÁG NEM NYITOTTA MEG ÚJRA A GÁZCSAPOKAT. AZONNALI UKRAJNAI GÁZSZÁLLÍTÁST VÁLLALT A LENGYEL ÁLLAMI GÁZSZOLGÁLTATÓ. AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ATTÓL TART, HOGY A GÁZVITA AZ EURÓPAI GÁZSZÁLLÍTÁSOKAT IS ÉRINTHETI. OROSZORSZÁG: NEM AKARUNK ÚJ NUKLEÁRIS FEGYVERKEZÉSI VERSENYT KEZDENI AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKKAL. 7 SZEMÉLYT VETT ÕRIZETBE A SZLOVÁK RENDÕRSÉG A MEGGYILKOLT SZLOVÁK ÚJSÁGÍRÓ, JÁN KUCIAK UTOLSÓ CIKKÉNEK ALAPJÁN. TÖBB TÍZEZREN EMLÉKEZNEK SZLOVÁKIÁBAN A MEGGYILKOLT ÚJSÁGÍRÓRA HVG. EGY OLASZ ÚJSÁGÍRÓ SZERINT AZ OLASZ MAFFIA MÁR ÉVEK ÓTA JELEN VAN SZLOVÁKIÁBAN. A HORVÁT ÜGYÉSZSÉG HAMIS TANÚZÁS MIATT VÁDAT EMELT A REAL MADRID FUTBALLISTÁJA, LUKA MODRIC ELLEN. THERESA MAY: A BRIT KORMÁNY SZÉLESEBB KÖRÛ EGYÜTTMÛKÖDÉSRE TÖREKSZIK AZ EURÓPAI UNIÓVAL. SZIJJÁRTÓ PÉTER: BRÜSSZEL HIBÁJA, HOGY A BRITEK AZ UNIÓS KILÉPÉS MELLETT DÖNTÖTTEK. JUNCKER: AZ EU-TAGSÁGHOZ LE KELL ZÁRNI A HATÁRVITÁKAT, ÉS HARCOLNI KELL A KORRUPCIÓ ELLEN. RÓMA 2024-TÕL KITILTJA A VÁROSBÓL A DÍZEL AUTÓKAT. ÚJABB 138 EMBER ELLEN ADTAK KI ELFOGATÓPARANCSOT ANKARÁBAN, GÜLENIZMUS GYANÚJÁVAL. ÕRIZETBE VETTEK TÖRÖKORSZÁGBAN KÉT GÖRÖG KATONÁT, AKIK ÁLLÍTÓLAG ÁTTÉVEDTEK A HATÁRON. MEGTÁMADTÁK A FRANCIA NAGYKÖVETSÉGET BURKINA FASO FÕVÁROSÁBAN, 28-AN ÉLETÜKET VESZTETTÉK. NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ALKALMAZOTTAIT ÖLTÉK MEG NIGÉRIÁBAN EGY FEGYVERES TÁMADÁSBAN. HÓKOTRÓ ÉS SZEMÉLYAUTÓ ÜTKÖZÖTT ÖSSZE VÁC HATÁRÁBAN, EGY EMBER A HELYSZÍNEN MEGHALT. ÖT DÉLI MEGYE TÖBB JÁRÁSÁRA MÁSODFOKÚ RIASZTÁSOKAT ADOTT KI AZ ÓNOS ESÕ VESZÉLYE MIATT A METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT. 4 EMBER MEGSÉRÜLT, AMIKOR KÉT GÉPKOCSI ÜTKÖZÖTT ÖSSZE, GYOMAENDRÕD TÉRSÉGÉBEN. ÖSSZESEN 40 EMBER ELLEN EMELT VÁDAT MILLIÁRDOS KÖLTSÉGVETÉSI CSALÁS MIATT A FÕVÁROSI FÕÜGYÉSZSÉG. ÕRIZETBE VETT A RENDÕRSÉG EGY FÉRFIT, AKI A GYANÚ SZERINT MEGÖLT EGY ALKALMAZOTTAT EGY SZIGETSZENTMIKLÓSI SZÁLLÁSHELYEN. EGY EMBER ÉLETÉT VESZTETTE, AMIKOR HÁROM SZEMÉLYGÉPKOCSI ÖSSZEÜTKÖZÖTT BAJA HATÁRÁBAN.