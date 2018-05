Troll – Egyenesen

Adás:

2018. május 2., szerda, 19.00.

Troll

A köztévé után a közrádiót is meghekkelte Hadházy Ákos, aki élő adásban sorolt a Fidesz korrupciógyanús ügyeit. A stúdióban az LMP országgyűlési képviselője.

Dilemma

Még a nyáron eldől, hogyan folytatja tovább az Együtt, amelynek a választási kudarc után 150 millió forintot kell visszafizetnie az államnak. Merre tovább? Itt lesz Juhász Péter leköszönő elnök.

Elégedetlenek

A választók többségének nem tetszik a Fidesz kétharmados győzelme – állítja a Publicus közvéleménykutató friss felmérése. Hol élnek és mit csinálnak az elégedetlenek? Vendégünk Pulai András stratégiai igazgató.

Kézivezérlés

Újjászervezné magát a lebénult ellenzék, de egyelőre nem tudni, hogyan.Közben összeállt a negyedik Orbán-kormány, melynek vezetője minden eddiginél centrálisabb irányításra készül. Itt lesz Kéri László politológus

Vélemény

Több szavazókörben is sérült a választások tisztasága. Az ellenzék után már a Kúria is ezt mondja.Ám hiába derülnek ki a problémás esetek, a választást sehol sem ismétlik meg. Kálmán Olga erről is beszélget Pető Péterrel és Pikó Andrással.