Troll - ajánló

A májusi európai parlamenti választáson Magyarország és Európa kultúrája, civilizációnk jövője a tét - mondta Tuzson Bence államtitkár. Az Európai Unió keresztény gyökereihez való visszatérést szorgalmazta Semjén Zsolt, a KDNP elnöke. A polgárőrség hatékonyan hozzájárul az ország közbiztonságának megerősítéséhez - hangsúlyozta Pintér Sándor belügyminiszter az Országos Polgárőr Szövetség küldöttgyűlésén. Európában nőtt, Magyarországon viszont csökkent az antiszemita gyűlöletcselekmények száma 2018-ban - közölte Tett és Védelem Alapítvány. Tizenhat éve, amikor a magyarok döntöttek az európai uniós csatlakozásról, szó se volt arról, hogy bevándorlókat akarnak „idetelepíteni” – emlékeztetett Dömötör Csaba államtitkár a Facebook-oldalán. A Mi Hazánk Mozgalom leadta az európai parlamenti választási induláshoz szükséges ajánlásait a Nemzeti Választási Irodában. Társadalmi vitára bocsátja programját a Jobbik és az LMP támogatását élvező Puzsér Róbert független főpolgármester-jelölt, aki szerint „a régi baloldal csak a pozíciókról seftel”. Moldován László, az LMP fővárosi elnöke szerint a fővárosban évente több ezer ember hal meg a légszennyezettség miatt, amire a gépkocsiforgalom csökkentése, sétálózónák kialakítása megfelelő válasz lehetne. A zuglóiak „alkalmatlansági adót” kénytelenek fizetni a polgármesterük után - írta Facebook-posztjában Kocsis Máté. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője felszólította Karácsony Gergely ellenzéki főpolgármester-jelöltet, Zugló vezetőjét: viselje a felelősséget a helyi önkormányzatot a parkolási közbeszerzés miatt sújtó büntetésért. Közzétették a falusi csok támogatott településeinek listáját - 2486 hátrányosabb helyzetű település került a listára, amely a kormany.hu oldalon érhető el. Idén hét vízilétesítmény-beruházás előkészítésével folytatódik az öntözésfejlesztés, a feladatokra 594 millió forintot különített el a kormány - közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Vállalati kötvényvásárlási programot indít a Magyar Nemzeti Bank, hogy hozzájáruljon a likviditás növeléséhez az uniós mércével gyengén fejlett magyar vállalati kötvénypiacon. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 0,58 százalékos emelkedéssel 42 940,74 ponton zárt, ami újabb történelmi csúcs. Mintegy nyolcszázmillió forintos hűtőházi beruházással növelte kapacitását a győri székhelyű Ice Solution Kft. Mercedes autóbuszokat adott át az Inter Traction Electrics Kft. a VOLÁN-nak Debrecenben. A meggy és az őszibarack fáknál még nem késő védekezni a monília betegség ellen - hívja fel a figyelmet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. Hétfőtől újabb hat halfaj fogási tilalma kezdődik: a garda, a domolykó, a paduc, a szilvaorrú keszeg, a jászkeszeg, valamint a márna fogására vonatkozó korlátozás május 31-ig tart - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. A málenkij robot tanítását segítő kézikönyvet kaptak a történelemtanárok. Naponta több mint száz, évente csaknem negyvenezer bajba jutott fiatal hívja a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítványt - mondta Homolka Balázs, az alapítvány önkéntese. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek meghívására Áder János államfő részt vesz a június 1-jei pápai szentmisén Csíksomlyón - közölte a Köztársasági Elnöki Hivatal. Hamarosan aláírhatják a Budapest-Belgrád-vasútvonal korszerűsítésére vonatkozó építési szerződéseket - közölte Orbán Viktor a Kína-Közép-Kelet-Európa együttműködés dubrovniki csúcstalálkozóján. Orbán Viktor elmondta: tekintettel a mély és átfogó világgazdasági és világpolitikai változásokra, meggyőződése, hogy a Kína-Közép-Kelet-Európa együttműködési formátum megtartása valódi európai érdeket szolgál. Magyarország kész 25 százalékos tulajdonrészt vásárolni egy esetlegesen megépülő horvátországi LNG-terminálban – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Dubrovnikban. A Magyar Közösség Pártja elindította az aláírásgyűjtést a nemzeti kisebbségek jelképeinek szabad használatának biztosítását célzó petíciójához - jelentették be a felvidéki magyar párt vezetői Pozsonyban. Magyar társzervezéssel rendezték meg Romániában a NATO eddigi legnagyobb katona-egészségügyi hadgyakorlatát. Többeket őrizetbe vettek Észak-Bulgáriában romaellenes megmozdulás miatt. A szudáni helyzet rendezése kizárólag egy polgári vezetésű, átmeneti kormánynak való gyors hatalomátadással érhető el - jelentette ki Federica Mogherini, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője. Az ENSZ emberi jogi főbiztosa szerint a szudáni a hatóságoknak szabadon kell engedniük a békés megmozdulásokon őrizetbe vett tüntetőket és tavaly decemberig visszamenőleg ki kell vizsgálniuk a békésen tiltakozók ellen alkalmazott erőszakot. Az Egyesült Államokba tartó újabb migránskaraván elérte Mexikót. Soros György állhat a migránskaravánok mögött - állítja az amerikai Fox News televíziónak adott interjújában Glenn Beck rádiós és televíziós műsorvezető. A politikai kommentátor szerint a Soros György által pénzelt csoportok szervezik a menekülteket, hogy gazdaságilag és politikailag gyengítsék az Egyesült Államokat. Mexikóban egy új fegyveres testület, a Nemzeti Gárda kapcsolódik be a bűnözés elleni küzdelembe. Egy ember meghalt, hárman pedig megsebesültek abban a lövöldözésben, amely Nipsey Hussle rapper búcsúztatóján tört ki a Los Angelesben. Könnygázzal támadtak radikális jobboldali aktivisták Kijevben egy európai leszbikus konferencia biztonsági őreire, de nem sikerült megakadályozniuk a rendezvényt. Több halottja van a hirtelen eső okozta árvíznek Dél-Kínában. Hetes erősségű földrengés rázta meg az indonéziai Celebesz szigetét - közölte az amerikai földtani intézet. Nem sikerült a Holdra szállás - a Hold közvetlen közelében megszakadt a kapcsolat az izraeli holdszondával, a Beresittel. Sikeresen felbocsájtotta második, Falcon Heavy nevű rakétáját SpaceX vállalat az Egyesült Államokból. A visszaereszkedés is sikeres volt. Vádat emelt az ügyészség azzal a huszonnégy éves férfival szemben, aki 2018 szeptemberében Földeák közelében felgyújtott 2400 szalmabálát, és mintegy 8 millió forint összegű kárt okozott a tulajdonosnak. Megkezdődhet a 8-as főút veszprémi elkerülő szakaszának építése. Futóverseny miatt szombaton és vasárnap forgalomkorlátozásokra kell készülni Budapesten. Férfi kézilabda-Eb selejtező, 3. forduló: Oroszország – Magyarország 19:25 A 62 kilós Sastin Marianna megnyerte vigaszágas mérkőzését a bukaresti birkózó Európa-bajnokságon. A kötöttfogásúak 87 kilogrammos kategóriájában Szilvássy Erik és az 55 kilós Andrási József is kikapott a negyeddöntőben. Barka Emese az 57 kilogrammos súlycsoport elődöntőjében győzött a bukaresti birkózó Európa-bajnokságon, így ma biztosan dobogóra állhat. Nagy Péter mindkét fogásnemben és összetettben is első lett az ólomsúlyúak B csoportjában a súlyemelők georgiai Európa-bajnokságán.