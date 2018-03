AZ OSZTALÉK ELÕTT OSZTÓDOTT AZ ELIOS-ÜGYBEN KULCSSZEREPET JÁTSZÓ KFT., MIUTÁN TIBORCZ ISTVÁN KISZÁLLT A CÉGBÕL NÉPSZAVA. RENDKÍVÜLI ÜLÉST TART MA A PARLAMENT, A VÁLASZTÁS ELÕTT UTOLJÁRA. AZ LMP KEZDEMÉNYEZTE, HOGY AZ ÜGYNÖKAKTÁK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL SZÓLÓ JAVASLATUK AZ ORSZÁGGYÛLÉS ELÉ KERÜLHESSEN. TÖRTÉNÉSZ: AZ IRATNYILVÁNOSSÁG HIÁNYÁVAL KÁROKAT OKOZOTT A POLITIKAI ELIT A TÁRSADALOMNAK. FIDESZES POLITIKUS ROKONA TEHETI KI EGY BÉRHÁZ LAKÓIT MISKOLCON MAGYAR NEMZET. 10 EZER UKRÁN SZÁRMAZÁSÚ SZEMÉLY SZEREPEL AZ EGYIK SZABOLCSI VÁLASZTÓKERÜLET NÉVJEGYZÉKÉBEN. ISKOLAI KAMPÁNYOLÁS MIATT ELMARASZTALTA AZ NVB A FIDESZES LÁSZLÓ TAMÁST. HAMIS AJÁNLÁSOK MIATT FELJELENTETTÉK FENYVESI ZOLTÁNT, A FIDESZ TAPOLCAI JELÖLTJÉT - MAGYAR NEMZET. MEGBÜNTETTÉK A KECSKEMÉTI BUSZPÁLYAUDVART, MERT KÉTSZER IS LESZEDTÉK A MOMENTUM PLAKÁTJAIT. TÖMEGES VÁLASZTÁSI CSALÁS TÖRTÉNHETETT CSEPELEN, 23 PÁRT ÉLT VISSZA HALOTTAK ADATAIVAL. A CSEPELI VISSZAÉLÉS MIATT FELJELENTÉSSEL FENYEGETI A HÍR TV-T ÉS AZ MSZP-S BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓT NÉMETH SZILÁRD. VÁLASZTÁSI CSALÁS MIATT FELJELENTÉST TETT A DK, MERT A ERZSÉBET- ÉS TERÉZVÁROSBAN A FIDESZ ÍVEIRÕL MÁSOLHATTÁK A LENDÜLETTEL PÁRT TÁMOGATÓIT. MIÓTA ANDY VAJNÁÉ A DÉLMAGYARORSZÁG, KÉTSZER ANNYIAN MONDTÁK FEL AZ ELÕFIZETÉSÜKET, MINT KORÁBBAN - 444. MATOLCSY GYÖRGY IDÕSEBB FIA IS HASONLÓ MÓDON JUTOTT LUXUSVILLÁHOZ A RÓZSADOMBON, MINT A FIVÉRE - 24.HU. VISSZASZÚRT MÁRKI-ZAY PÉTER A HÉTFÕI KÖZGYÛLÉSÉRT: NYILVÁNOSAK LESZNEK A HÓDMEZÕVÁSÁRHELYI TAO-PÉNZEK. EGYÜTT: A HÚSVÉTOT KÖVETÕ KEDDIG MEG KELL ÁLLAPODNIUK AZ ELLENZÉKI PÁRTOKNAK A LEHETSÉGES KOORDINÁCIÓKRÓL. A NAV-HOZ ÉS AZ MNB-HEZ FORDUL MOLNÁR ZSOLT KÓSA LAJOS ÜGYE MIATT EGYENESEN. FÉL ÉVE ISMERI A MAGYAR ÜGYÉSZSÉG A KORRUPCIÓGYANÚS PÉCSI BUSZBESZERZÉS HOLLAND SZÁLÁNAK RÉSZLETEIT. A JOBBIK ELKOBOZNÁ A KORRUPT POLITIKUSOK VAGYONÁT, ÉS A RENDSZERVÁLTÁSIG VISSZAMENÕEN KIVIZSGÁLNÁ A VISSZAÉLÉSEKET. REUTERS: MEGINT BÉCS BIZONYULT A VILÁG LEGÉLHETÕBB NAGYVÁROSÁNAK A KÜLFÖLDIEK SZÁMÁRA, BUDAPEST A 76. HELYEN SZEREPEL. ÕRIZETBE VETTÉK NICOLAS SARKOZYT, A VOLT FRANCIA ELNÖKÖT ILLEGÁLIS KAMPÁNYFINANSZÍROZÁS MIATT HALLGATJÁK KI. LÖVÖLDÖZÉS VOLT A MARYLAND ÁLLAMBELI GREAT MILLS EGYIK GIMNÁZIUMÁBAN, KÉT EMBER, KÖZTÜK A TÁMADÓ MEGSEBESÜLT, EGY DIÁK MEGHALT. KIM DZSONG UN ÉSZAK-KOREAI VEZETÕ GRATULÁLT VLAGYIMIR PUTYINNAK ÚJRAVÁLASZTÁSÁHOZ. POLITICO: AZ EU TÖBB TAGÁLLAMÁT, KÖZTÜK MAGYARORSZÁGOT IS KÍNA MARKÁBA LÖKHETI, HA CSÖKKENNEK A TÁMOGATÁSOK. A SZÉKELYFÖLD TERÜLETI AUTONÓMIÁJÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYTERVEZET ELUTASÍTÁSÁT JAVASOLJA A ROMÁN KÉPVISELÕHÁZ SZAKBIZOTTSÁGA. AZ EP IS MAGYARÁZATOT VÁR ZUCKERBERGTÕL A FACEBOOK-FELHASZNÁLÓK ADATAIVAL VALÓ VISSZAÉLÉS ÜGYÉBEN. VARSÓ ELUTASÍTJA A BÍRÓSÁGI REFORM KAPCSÁN MEGFOGALMAZOTT BRÜSSZELI FENNTARTÁSOKAT. SZLOVÁK VÁLSÁG - A SZLOVÁK ELNÖK MEGTAGADTA AZ ÚJ ÖSSZETÉTELÛ KORMÁNY KINEVEZÉSÉT. DAMASZKUSZBAN RAKÉTA ROBBANT FEL EGY ZSÚFOLT PIACON, A TÁMADÁSBAN LEGALÁBB 35 EMBER MEGHALT HVG. IZRAEL A HÍRZÁRLATOT FELOLDVA ELISMERTE, HOGY 2007-BEN FELROBBANTOTT EGY SZÍRIÁBAN ÉPÜLÕ ATOMREAKTORT. OROSZ KÖZVETÍTÉSSEL MEGÁLLAPODÁS SZÜLETETT EGY KELET-GÚTAI VÁROSBAN ARRÓL, HOGY EGY SZÍRIAI FELKELÕCSOPORT TAGJAI MEGADJÁK MAGUKAT. IRAKBAN 19 EZER EMBERT VETTEK ÕRIZETBE AZZAL A VÁDDAL, HOGY KAPCSOLATBAN ÁLLTAK AZ ISZLÁM ÁLLAM NEVÛ TERRORSZERVEZETTEL. FÁRADTSÁGRA HIVATKOZVA LEMONDOTT HTIN KIAV MIANMARI ELNÖK. LEMONDOTT AZ ADATLOPÁSI BOTRÁNY MIATT A FACEBOOK BIZTONSÁGI IGAZGATÓJA. FÜSTÖLT A NÉGYES METRÓ A SZENT GELLÉRT TÉRI MEGÁLLÓNÁL, KIÜRÍTETTÉK AZ ÁLLOMÁST. BALESET TÖRTÉNT AZ 1-ES VILLAMOS VONALÁN A FÕVÁROSBAN, PÓTLÓBUSZOK JÁRNAK. EGY PATAKBAN TALÁLTAK RÁ ANNAK A HATVAN ÉV KÖRÜLI NÕNEK A HOLTTESTÉRE, AKI MÉG VASÁRNAP TÛNT EL.