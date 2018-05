Tisztújítás – Egyenesen

Adás:

2018. május 14., hétfő 19.00

2018. május 15., kedd 00.05

2018. május 15., kedd 13.05

Tisztújítás

Toroczkai László szerint hatalmas ellenszélben kellett megküzdenie a Jobbik elnöki posztjáért, amit végül Sneider Tamás nyert meg. Itt lesz Volner János alelnök, aki szerint eljött a pártban a megbékélés ideje.

Független jelölt

Hét ellenzéki párt támogatásával indul az időközi polgármester választáson a Menhely Alapítvány vezetője a VIII. kerületben. Vendégünk Győri Péter.

Stratégia

Az ellenzéknek már most el kell kezdenie a felkészülést a 2022-es választásokra, mondja Kéri László, aki e-központok felállítását javasolja a pártoknak. Hol és hogyan működnének ezek a központok? Megkérdezzük a politológust.

Két ország

Radnóti Zoltán szerint nemzeti érdek, hogy senki se érezze magát kitaszítottnak pusztán azért, mert nem a győztes oldalán áll. A stúdióban a Mazsihisz rabbitestületének elnöke.

Mindenkinek van egy álma

Huszonnyolc éve arról álmodik Kövér László, hogy bizonyos témákban legyen egyetértés a kormánypárt és az ellenzék között. Az újraválasztott házelnökkel az állami hírügynökség készített nagyinterjút, amelyből az is kiderül, hogy Kövér szerint a Parlamentben mindenki bunkó, aki nem fideszes. Lesz-e így valaha is konszenzus? Kálmán Olga erről is beszélget Szalma Botonddal és Vágó Gáborral.