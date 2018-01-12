2018. január 12.,
péntek, Ernő napja

Tiborcz István üzleteit vizsgálja az EU – Lapzárta

Hír TV

2018. január 12., péntek 13:55, frissítve: péntek 14:05

Adás:
2018. január 13., szombat 0.05
2018. január 13., szombat 5.30
2018. január 13., szombat 15.30

Tovább folyik a marakodás a baloldalon, Tiborcz István üzleteit vizsgálja az EU, és bekérették a román nagykövetet Mihai Tudose miniszterelnök botrányos kijelentései miatt – ezekről is beszélgetünk a Lapzárta vendégeivel, Ónody-Molnár Dórával, a 168 Óra munkatársával és Dudás Gergellyel, a Politis.hu alapítójával.

Műsorvezető: Szöllősi Györgyi.

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