Téli ízes paradicsom – Soroló

2018. DECEMBER 20., CSÜTÖRTÖK MENCZER TAMÁS: NEM TÁMOGATJUK KONTINENSEK NÉPESSÉGÉNEK KICSERÉLÉSÉT M1. ROGÁN ANTAL: A JÖVÕ ÉVI EP-VÁLASZTÁS MAGYARORSZÁG ÉS EURÓPA SZÁMÁRA IS SORSDÖNTÕ MAGYAR HÍRLAP. ACÉLGOLYÓVAL LÕHETTÉK BE A KÖZTÉVÉ ABLAKÁT A TÜNTETÕK MÉG HÉTFÕ HAJNALBAN - MAGYAR IDÕK. ORSZÁGGYÛLÉS SAJTÓFÕNÖKE: TÖBB MILLIÓ FORINTNYI KÁR KELETKEZETT AZ ELMÚLT HÉT TÜNTETÉSEI SORÁN A PARLAMENT ÉPÜLETÉBEN ÉS A KOSSUTH TÉREN. EMMI: JÖVÕ ÕSZTÕL LEHET A BÁRÁNYHIMLÕ ELLENI VÉDÕOLTÁS AZ IMMUNIZÁCIÓS PROGRAM RÉSZE VILÁGGAZDASÁG. A KORMÁNY DÖNT A JÖVÕ ÉVI MINIMÁLBÉR ÖSSZEGÉRÕL MIUTÁN ELMARADT A MEGÁLLAPODÁS A A VERSENYSZFÉRA ÉS A KORMÁNY ÁLLANDÓ KONZULTÁCIÓS FÓRUMÁN. LÉGVÉDELMIRAKÉTA-VEZETÉSI RENDSZER BESZERZÉSÉRÕL DÖNTÖTT A HONVÉDELMI TÁRCA. ADVENT IDEJÉN ÉS KARÁCSONYKOR MEGNÕ A TÛZESETEK SZÁMA - HÍVJA FEL A FIGYELMET A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE. KSH: 11,6 SZÁZALÉKKAL NÕTTEK A KERESETEK AZ ELSÕ TÍZ HÓNAPBAN. SÓS CSABA: FOLYAMATOSAN HOZZÁK A CSÚCSFORMÁT A LEGJOBB ÚSZOK MAGYAR IDÕK. DRÓNOK ÉSZLELÉSE MIATT NEM MÛKÖDIK A GATWICK REPÜLÕTÉR, A CSÜTÖRTÖKÖN ESEDÉKES KÉT BUDAPESTI JÁRATPÁR KÖZÜL AZ EGYIKET TÖRÖLTÉK. NAGY TÖBBSÉGGEL ELFOGADTÁK NEW YORKBAN AZ ENSZ-KÖZGYÛLÉSEN A GLOBÁLIS MIGRÁCIÓS CSOMAGOT. A SZAVAZÁSON 152 ORSZÁG KÉPVISELÕI SZAVAZTAK IGENNEL, 12-EN TARTÓZKÓDTAK, 5 ORSZÁG PEDIG ELLENE VOKSOLT, KÖZTÜK AZ USA ÉS MAGYARORSZÁG. SZIJJÁRTÓ PÉTER: INKÁBB AFRIKAI-ÁZSIAI-LATIN-AMERIKAI MEGÁLLAPODÁS SZÜLETETT AZ ENSZ-BEN, MINT GLOBÁLIS MONDTA NEW YORKBAN. A FEHÉR HÁZ BEJELENTETTE, HOGY MEGKEZDÕDÖTT AZ AMERIKAI KATONÁK KIVONÁSA SZÍRIÁBÓL. ÜDVÖZÖLTE ÉS HELYESNEK NEVEZTE A SZÍRIÁBÓL TÖRTÉNÕ CSAPATKIVONÁSRÓL HOZOTT AMERIKAI DÖNTÉST VLAGYIMIR PUTYIN. IZRAELBEN VÁRATLAN ARCULCSAPÁSNAK LÁTJÁK AZ AMERIKAI CSAPATKIVONÁST SZÍRIÁBÓL. BENJAMIN NETANJAHU: IZRAEL FOKOZZA ERÕFESZÍTÉSEIT IRÁN ELLEN SZÍRIÁBAN. AZ USA 15 OROSZ KATONAI HÍRSZERZÉSI TAG ELLEN HOZOTT ÚJABB SZANKCIÓKAT KÖZÖLTE AZ AMERIKAI PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. VLAGYIMIR PUTYIN: MOSZKVÁNAK NORMALIZÁLNIA KELL KAPCSOLATAIT WASHINGTONNAL. BRIT KORMÁNYTERVEZET: AZONOS FELTÉTELEKKEL TELEPEDHETNEK LE NAGY-BRITANNIÁBAN AZ UNIÓS ÉS AZ UNIÓN KÍVÜLI BEVÁNDORLÓK A BREXIT UTÁN. A FENNÁLÓ BIZONYTALAN POLITIKAI HELYZET MIATT AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG FEKÉLSZÜL A MEGÁLLAPODÁS NÉLKÜLI BREXITRE KÖZÖLTE A TESTÜLET. EURÓPAI SZÁMVEVÕSZÉK: JAVÍTANI KELL A CIVIL SZERVEZETEKNEK JUTTATOTT TÁMOGATÁS ÁTLÁTHATÓSÁGÁT. VÁDAT EMELTEK A BRAZIL ELNÖK ELLEN KORRUPCIÓ ÉS PÉNZMOSÁS MIATT. AUTÓ ÉS KAMION ÜTKÖZÖTT AZ ÚJLENGYEL ÉS NYÁREGYHÁZA KÖZÖTTI ÚTON, EGY EMBER ÉLETÉT VESZTETTE. TOVÁBB NÕTT A LÉGSZENNYEZETTSÉG A MAGAS SZÁLLÓPORTARTALOM MIATT, MISKOLCON MÁR VESZÉLYESNEK MINÕSÍTETTÉK A LEVEGÕT. FELFÜGGESZTETT BÖRTÖNRE ÍTÉLTEK EGY DEMONSTRÁLÓT, AKI A KOSSUTH TÉREN RÁTÁMADT A RENDÕRÖKRE. A FÕVÁROSI FÕÜGYÉSZSÉG VÁDAT EMELT A JÁSZBERÉNYI ÚTON EGY FUTÓ NÕ ELLEN ELKÖVETETT TÁMADÁS ÜGYÉBEN. TEHERAUTÓVAL ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓ A 61-ES FÕÚTON POGÁNYSZENTPÉTERNÉL, EGY EMBER ÉLETÉT VESZTETTE. KENDERÜLTETVÉNYT TALÁLTAK EGY HÓDMEZÕVÁSÁRHELYI FÉRFI LAKÁSÁN, ÕRIZETBE VETTÉK. SZERDÁN ÉLETÉNEK 72. ÉVÉBEN ELHUNYT BERENCSI BÉLA, AZ IBRÁNYT 43 ÉVIG VEZETÕ POLGÁRMESTER.