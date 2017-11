Tanyafejlesztés – Reggeli járat

Adás:

2017. november 15., szerda 5.50

hirdetés

hirdetés

hirdetés

16 milliárd forintot költött tanyafejlesztésre a kormány 2010 óta. Az eredményekről az LMP szakpolitikusát, Sallai Róbert Benedeket kérdezzük.

Nyugdíjprémium helyett tizenharmadik havi nyugdíjat adna az MSZP. A szocialista javaslatról a párt országgyűlési képviselője, Korózs Lajos beszél.

Könyv a Gulyás testvérekről. A dokumentumfilmesekről a szerző Tóth Péter Pál rendező mesél.

Budapestre érkezik a We Will Rock You musical. Vendégünk lesz Erkel László díszlet- és jelmeztervező.

A Peronon Mirkóczki Ádám a Jobbik szóvivője.

Várja önöket a műsorvezető: Teszári Nóra