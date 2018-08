Tanévváró – Magyarország élőben

2018. AUGUSZTUS 23., CSÜTÖRTÖK NÉGYSZÁZNÁL IS TÖBB ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLAI IGAZGATÓ VEHETTE ÁT KINEVEZÉSÉT. BÓDIS JÓZSEF OKTATÁSI ÁLLAMTITKÁR: AZ ELMÚLT HARMINC ÉVBEN NEM VOLT OLYAN MÉRTÉKÛ ISKOLAFEJLESZTÉS, MINT A MOSTANI. KSH: A VÁRAKOZÁSOKNÁL NAGYOBB MÉRTÉKBEN NÕTT A KISKERESKEDELMI FORGALOM JÚNIUSBAN; 60 HÓNAPJA FOLYAMATOS AZ EMELKEDÉS. NAGY ANIKÓ: EGYSÉGES MÓDSZERTAN SZERINT VILÁGÍT ÁT MINDEN KÓRHÁZAT A KORMÁNY, HOGY KIDERÜLJÖN, VALÓBAN TÖBB PÉNZRE VAN-E SZÜKSÉGÜK FIGYELÕ. EMMI: VASTAGBÉLSZÛRÉSI PROGRAMOT INDÍT A KORMÁNY ÕSZTÕL, A VIZSGÁLANDÓK ELSÕ CSOPORTJA SZEPTEMBERBEN KAP MEGHÍVÓLEVELET. HIVATALOSAN IS PÁRTTÁ ALAKULT A MI HAZÁNK MOZGALOM JELENTETTE BE DÚRÓ DÓRA, A PÁRT ELNÖKHELYETTESE PESTISRACOK.HU. MINDÖSSZE 2 FT-OT EMELNE AZ ALMA FELVÁSÁRLÁSI ÁRÁN AZ AZ OSZTRÁK ÜZEM, AMELYIKKEL NAPOK ÓTA HARCBAN ÁLLNAK A SZABOLCSI GAZDÁK. A MAGOSZ ELNÖKE ÚJ ÜZEM ÉPÍTÉSÉT KEZDEMÉNYEZI A KORMÁNYNÁL. BAÁN LÁSZLÓ: ÚJABB MÉRFÖLDKÕHÖZ ÉRKEZETT A LIGET BUDAPEST PROJEKT, RÖVIDESEN MEGKEZDÕDIK A MAGYAR ZENE HÁZA ÉPÍTÉSE A VÁROSLIGETBEN MAGYAR IDÕK. NEM ZÁRJA KI EGY LMP-JOBBIK EGYÜTTMÛKÖDÉS LEHETÕSÉGÉT KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT, AZ LMP TÁRSELNÖKE INDEX. MINDEN TIZEDIK TAXISNÁL TALÁLTAK SZABÁLYTALANSÁGOT A SZIGET FESZTIVÁL IDEJÉN, MINTEGY 4 MILLIÓ FT BÍRSÁGOT SZABTAK KI. GYAKORIBBÁ VÁLTAK A VIHARKÁROK AZ ORSZÁGBAN, AZ UNION BIZTOSÍTÓ ORSZÁGOS FELMÉRÉSE SZERINT A VÁLASZADÓK 57%-A TART ETTÕL. KÉT TELEPÜLÉSEN TARTANAK IDÕKÖZI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁST VASÁRNAP: BÓDVARÁKÓN POLGÁRMESTERT, BABARCSZÕLÕSÖN KÉPVISELÕKET IS VÁLASZTANAK. SOK MÓDSZERTANI TARTALÉK VAN AZ OKTATÁSI RENDSZERBEN MONDTA HAJNAL GABRIELLA, A KLEBELSBERG KÖZPONT ÚJ ELNÖKE MH. NEM NYOMOZ A RENDÕRSÉG A 9 HALÁLOS ÁLDOZATOT KÖVETELÕ LISZTÉRIAFERTÕZÉS ÜGYÉBEN, AMIT EGY BAJAI ÜZEM MIRELIT TERMÉKEI OKOZTAK 24.HU. MOSZKVA NEM KAPITULÁL WASHINGTON ELÕTT KÖZÖLTE AZ OROSZ KÜLÜGY A SZKRIPAL-ÜGYRE HIVATKOZÓ ÚJABB AMERIKAI SZANKCIÓKRA REAGÁLVA. HALÁLRA KÉSELTE ANYJÁT ÉS NÕVÉRÉT EGY FÉRFI A FRANCIAORSZÁGI TRAPPES TELEPÜLÉSEN, EGY HARMADIK EMBER SÚLYOSAN MEGSÉRÜLT. A TÁMADÓT A ROHAMRENDÕRSÉG AGYONLÕTTE. UKRÁN VÉDELMI MINISZTÉRIUM: A SZAKADÁROK MEGÖLTEK NÉGY UKRÁN KATONÁT ÉS HETET MEGSEBESÍTETTEK AZ ORSZÁG KELETI RÉSZÉN. ÚJABB, 25%-RA NÖVELT BÜNTETÕVÁMOT VETETT KI AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK 279 KÍNAI TERMÉKFAJTÁRA. PEKING BEPANASZOLJA WASHINGTONT A KERESKEDELMI VILÁGSZERVEZETNÉL. ÚJABB HÁROM AUSZTRÁL MINISZTER NYÚJTOTTA BE LEMONDÁSÁT, EZZEL TÁMOGATVA A KORMÁNYFÕ ELLENI BIZALMI SZAVAZÁS MEGTARTÁSÁT. MALCOLM TURNBULL KÖZÖLTE: HAJLANDÓ ÚJABB BIZALMI SZAVAZÁST KEZDEMÉNYEZNI ÖNMAGA ELLEN, HA EZT LEVÉLBEN KÉRI TÕLE PÁRTJA VEZETÕ TESTÜLETE. ÉLETFOGYTIGLANI BÖRTÖNRE ÍTÉLTÉK AZT AZ AFGÁN FÉRFIT, AKI TAVALY EGY KÉSSEL MEGÖLTE HÚGÁT BÉCSBEN. 340 MILLIÓ EURÓS MENTÕPROGRAMOT INDÍT A NÉMET SZÖVETSÉGI KORMÁNY A HÕSÉG MIATT CSÕDVESZÉLYBE KERÜLT MEZÕGAZDASÁGI TERMELÕK MEGSEGÍTÉSÉRE. ESKÜ ALATT VALLOTTA AZ AMERIKAI ELNÖK VOLT ÜGYVÉDJE, HOGY DONALD TRUMP BÛNCSELEKMÉNY ELKÖVETÉSÉRE UTASÍTOTTA. DONALD TRUMP TAGADJA, HOGY A KAMPÁNYKÖLTSÉGEKBÕL FIZETETT EGYKORI SZERETÕINEK HALLGATÁSÁÉRT. AZ AMERIKAI ELNÖK SZERINT ÖSSZEOMLANA AZ AMERIKAI GAZDASÁG, HA ELMOZDÍTANÁK HIVATALÁBÓL. AZ IRÁNI ELNÖKNEK KÖZE LEHET EGY MEGHIÚSULT, PÁRIZSI TERRORCSELEKMÉNYHEZ AZ IRÁNI ELLENÁLLÁS NEMZETI TANÁCSA SZERINT. A KORRUPCIÓ ELLEN TÜNTETTEK ARGENTÍNÁBAN, MERT ÚT- ÉS STADIONÉPÍTÉSÉRT CSERÉBE A POLITIKUSOK KENÕPÉNZT KÉRTEK A KÖZBESZERZÉSEK NYERTESEITÕL. KÉT SZEMÉLYAUTÓ KARAMBOLOZOTT AZ M7-ES AUTÓPÁLYÁN, SZÉKESFEHÉRVÁRNÁL, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. HALÁLOS BALESETET SZENVEDETT EGY MOTOROS, MIUTÁN ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT SZEMÉLYGÉPKOCSIVAL A 24-ES FÕÚTON, MÁTRAHÁZÁNÁL. KÖRFORGALOM ÉPÍTÉSE MIATT VASÁRNAPTÓL SZEPTEMBER VÉGÉIG LEZÁRJÁK AZ M0-ÁS AUTÓÚT SZIGETSZENTMIKLÓSI CSOMÓPONTJÁT. ÕRIZETBE VETTÉK AZT A TOLNA MEGYEI FÉRFIT, AKI MEGRÚGTA ÉS ÉLETVESZÉLYES SÉRÜLÉSEKET OKOZOTT ÉDESANYJÁNAK. OMSZ: A TARTÓS HÕSÉG MIATT TOVÁBBRA IS CSAKNEM AZ EGÉSZ ORSZÁGBAN FIGYELMEZTETÉS VAN ÉRVÉNYBEN. VASÁRNAP BÚCSÚZTATJÁK SZÉKHELYI JÓZSEF JÁSZAI MARI-DÍJAS SZÍNMÛVÉSZT BUDAPESTEN.