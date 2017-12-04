Szolidaritás nélkül? – Lapzárta

REGGELI JÁRAT KEDDEN IS MÁR 5 ÓRA 50 PERCTÕL. VÁRJA ÖNÖKET A MÛSORVEZETÕ: TESZÁRI NÓRA. FÕBB TÉMÁINK:
6.30 - SZERVEZETT MAFFIA NYÚLJA LE AZ UNIÓS TÁMOGATÁSOKAT. VENDÉG: GÕGÖS ZOLTÁN ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, MSZP.
6.40 - NEMCSAK A TÛZOLTÓK SZERINT VANNAK GONDOK A 112-ES SEGÉLYHÍVÓVAL. VENDÉG: ILLÉS ISTVÁN ALELNÖK, MAGYARORSZÁGI MENTÕDOLGOZÓK SZÖVETSÉGE.
7.40 - VILÁGBAJNOKI ARANNYAL ZÁRJA AZ ÉVET OSVÁTH RICHÁRD VÍVÓ. VENDÉG: OSVÁTH RICHÁRD PARALIMPIAI EZÜSTÉRMES VÍVÓ.
8.30 A PERONON: SZENT-IVÁNYI ISTVÁN KÜLÜGYI SZAKPOLITIKUS, MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT.
NINCS ERÕS EU ERÕS KÖZÉP- ÉS DÉLKELET-EURÓPA NÉLKÜL MONDTA SZIJJÁRTÓ PÉTER A BUDAPESTI V4-TALÁLKOZÓN.
1,4 MILLIÁRDJÁBA IS KERÜLHET ÉVENTE A MAGYAR ÁLLAMNAK A WIZZ AIR 5 BALKÁNI JÁRATA - 444.HU
A FEJLESZTÉSI TÁRCA NEM ADTA KI A VESZTESÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉRÕL SZÓLÓ SZERZÕDÉST, DE AZT KÖZÖLTE, HOGY ÁPRILISBAN ÉS JÚNIUSBAN 233 MILLIÓ FORINTOT FIZETTEK KI.
ELISMERTE ÉVES PARLAMENTI MEGHALLGATÁSÁN A KÜLÜGYMINISZTER, HOGY BIZONYTALAN HÁTTERÛ CÉGEKKEL IS KÖTHETNEK SZERZÕDÉSEKET A KÜLKÉPVISELETEK.
SZIJJÁRTÓ PÉTER: NÉHÁNY ORSZÁGBAN NEM LEHET PONTOSAN KIDERÍTENI, HOGY KI A VÁLLALKOZÁSOK TULAJDONOSA.
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ: A MAGYAR KORMÁNYNAK NINCSENEK KÜLPOLITIKAI SZÖVETSÉGESEI, MERT MINDENKIVEL ÖSSZEVÉSZ.
ARA-KOVÁCS ATTILA: RADVÁNYI K. MIKLÓS FRONTÁLIS TÁMADÁSÁVAL MEGSZÛNTEK AZOK AZ ILLÚZIÓK IS, AMIKET A KABINET A TRUMP-ADMINISZTRÁCIÓ IRÁNT TÁPLÁLT.
KÍMÉLETLEN BOSZORKÁNYÜLDÖZÉS ÉS KONCEPCIÓS PER KEVERÉKE A CSÜTÖRTÖKI MEGHALLGATÁS AZ EP-BEN - JELENTETTE KI A KORMÁNYSZÓVIVÕ BRÜSSZELBEN.
KOVÁCS ZOLTÁN: MAGYARORSZÁGNAK NINCS SZÉGYENKEZNIVALÓJA AZ UNIÓS ELJÁRÁSOK ÉS EGYÜTTMÛKÖDÉSEK MIATT.
GKI: EGYRE KEVÉSBÉ REÁLIS A KORMÁNY ÁLTAL VÁRT 4 SZÁZALÉK FELETTI NÖVEKEDÉS, A GAZDASÁGKUTATÓ IDÉN ÉS JÖVÕRE IS 3,8 SZÁZALÉKOS BÕVÜLÉSSEL SZÁMOL.
EMELT FIZETÉST KAP A NAPOKBAN 90 EZER EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓ, AZ ILLETMÉNY-NÖVEKEDÉS EGY 4 LÉPCSÕS BÉREMELÉSI FOLYAMAT MÁSODIK ÁLLOMÁSA.
AZ ÖNKORMÁNYZATI DOLGOZÓK ILLETMÉNYALAPJÁNAK EMELÉSE ÉRDEKÉBEN NYÚJT BE TÖRVÉNYMÓDOSÍTÓ JAVASLATOT AZ LMP.
FM: AZ ÉV VÉGÉIG TART A TÉLI ÉLELMISZERLÁNC-ELLENÕRZÉS; A PIACOKON, KARÁCSONYI VÁSÁROKON VIZSGÁLJÁK MAJD A KITELEPÜLT VENDÉGLÁTÓHELYEKET IS.
BOGÁNYI-ZONGORÁT ADOMÁNYOZOTT A FINN ÁLLAMNAK A FÜGGETLENSÉG 100. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL A MAGYAR ÁLLAM, A HANGSZER A HELSINKI SIBELIUS AKADÉMIÁRA KERÜL.
ÚJABB TÁMOGATÁSI PROGRAMMAL ÖSZTÖNZIK NÉMETORSZÁGBAN A MENEDÉKKÉRÕK ÖNKÉNTES TÁVOZÁSÁT BILD AM SONNTAG.
FELMÉRÉS: A BRITEK FELE NÉPSZAVAZÁST AKAR A BREXIT-MEGÁLLAPODÁSRÓL, A MEGKÉRDEZETTEK HARMADA SZEMÉLYES ANYAGI HELYZETE MIATT AGGÓDIK.
ELÕZETES LETARTÓZTATÁSBAN MARAD KÉT VOLT KATALÁN KORMÁNYTAG, HATAN VISZONT ÓVADÉK ELLENÉBEN SZABADLÁBON VÉDEKEZHETNEK - KÖZÖLTE A MADRIDI LEGFELSÕBB BÍRÓSÁG.
KATONAI RUHÁS AKTIVISTÁK VONTÁK BLOKÁD ALÁ AZ EGYIK ORSZÁGOS UKRÁN TELEVÍZIÓ ÉPÜLETÉT, ÍGY AKARJÁK ELÉRNI, HOGY AZ ADÓ UKRÁNPÁRTI POLITIKÁT FOLYTASSON.
A JORDÁNIAI KÜLÜGYMINISZTER JELEZTE: HA TRUMP MÉGIS IZRAELI FÕVÁROSKÉNT ISMERI EL JERUZSÁLEMET, AZ HEVES INDULATOKAT ÉS ERÕSZAKOT VÁLTANA KI AZ ARAB VILÁGBAN.
EDDIGI LEGNAGYOBB KÖZÖS LÉGI HADGYAKORLATÁBA KEZDETT DÉL-KOREA ÉS AZ USA, A MANÕVEREKBEN 230 HARCI REPÜLÕ ÉS 12 EZER AMERIKAI KATONA VESZ RÉSZT.
ÉSZAK-KOREA VELE SZEMBENI PROVOKÁCIÓNAK MINÕSÍTETTE A HADGYAKORLATOT.
NÉGY ÚJABB HOLTTESTET MOSOTT PARTRA A TENGER JAPÁN ÉSZAKI RÉSZÉN; VÉLHETÕEN HAJÓTÖRÖTTEK, AKIKNEK NEM SIKERÜLT MEGTENNIÜK A VESZÉLYES UTAT ÉSZAK-KOREÁBÓL.
10 EMBERT VETTEK ÕRIZETBE MÁLTÁN A KORRUPCIÓS ÜGYEKET VIZSGÁLÓ, OKTÓBERBEN MEGGYILKOLT OKNYOMOZÓ ÚJSÁGÍRÓNÕ ÜGYÉBEN; A GYANÚSÍTOTTAK MIND MÁLTAIAK.
FELROBBANTOTTÁK ALI ABDULLAH SZÁLEH REZIDENCIÁJÁT A HÚSZI LÁZADÓK.
MEGHALT ALI ABDULLAH SZÁLEH VOLT JEMENI ELNÖK A HÚSZI LÁZADÓKKAL VÍVOTT HARCOKBAN, SZANAÁBAN - JELENTETTE AZ AL-ARABÍJA PÁNARAB HÍRTELEVÍZIÓ.
ÚJ, VIRTUÁLIS VALUTÁT VEZET BE VENEZUELA KÖZÖLTE NICOLÁS MADURO ELNÖK, A PETRÓ NEVÛ PÉNZNEMMEL AZ AMERIKAI GAZDASÁGI SZANKCIÓKAT SZERETNÉK KIKERÜLNI.
ZSAROLÁSI KÍSÉRLET A POTSDAMI GYANÚS CSOMAG ÜGYÉNEK HÁTTERÉBEN? ISMERETLENEK KÖVETELNEK TÖBB MILLIÓ EURÓT A NÉMET POSTA CSOMAGKÜLDÕ CÉGÉTÕL.
A HÓESÉS MIATT KORLÁTOZTÁK A KAMIONFORGALMAT CSAP ÉS KIJEV KÖZÖTT, CSAKNEM 90 TELEPÜLÉSEN NINCS ÁRAM UKRAJNÁBAN.
KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT A SÁRVÁRRÓL KIVEZETÕ CELLI ÚTON, A BALESETBEN ÖTEN MEGSÉRÜLTEK.
JOGERÕSEN IS 3 ÉV FOGHÁZRA ÍTÉLTÉK A 2016-BAN A 47-ES FÕÚTON HALÁLOS BALESETET OKOZÓ LENGYEL KAMIONSOFÕRT.
MEGKEZDÕDÖTT A BICSKEI GYERMEKOTTHON VOLT IGAZGATÓJÁNAK SZEXUÁLIS ERÕSZAK MIATTI BÜNTETÕPERE A SZÉKESFEHÉRVÁRI TÖRVÉNYSZÉKEN.
ELHUNYT CSONTOS JÁNOS, A JÓZSEF ATTILA-DÍJAS KÖLTÕT, ÍRÓT, ÚJSÁGÍRÓT MÉLTÓSÁGGAL VISELT, SÚLYOS BETEGSÉG UTÁN, 55 ÉVES KORÁBAN ÉRTE A HALÁL.
VÁDAT EMELTEK EGY SZERB ÉS EGY MACEDÓN EMBERCSEMPÉSZ ELLEN BAJÁN, 4 IRAKI MIGRÁNST HOZTAK ÁT CSÓNAKBAN A FERENC-CSATORNÁN, A SZERB-MAGYAR HATÁRON.
HALÁLOS BALESET KÖRMEND ÉS EGYHÁZASRÁDÓC KÖZÖTT; AZ ÚTRÓL LESODRÓDOTT AUTÓ EGY FÁNAK CSAPÓDOTT, VEZETÕJE A HELYSZÍNEN ÉLETÉT VESZTETTE.
TETTEN ÉRTÉK A BETÖRÕT, AKI ÉKSZERT, KÉSZPÉNZT ÉS MÛSZAKI CIKKEKET PRÓBÁLT ELLOPNI EGY VII. KERÜLETI LAKÁSBÓL; A RENDÕRÖKET A TÁRSASHÁZ EGYIK LAKÓJA ÉRTESÍTETTE.