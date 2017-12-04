2017. december 4.,
hétfő, Borbála, Barbara napja

Szolidaritás nélkül? – Lapzárta

Hír TV

2017. december 4., hétfő 16:36, frissítve: hétfő 16:52

Adás:
2017. december 5., kedd 0.05

Nem Magyarországot, hanem a magyar kormányt kritizálják Brüsszelből.

Vendégek:
– Hont András rovatvezető, HVG
– Murányi András hírigazgató, Zoom.hu

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Lapzárta

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