REGGELI JÁRAT SZERDÁN IS 5 ÓRA 50 PERCTÕL, A MÛSORVEZETÕ: TESZÁRI NÓRA. 6.30 - A CSEPELI JELÖLTÁLLÍTÁS BUKTATÓI - VENDÉG: SZABÓ SZABOLCS ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, EGYÜTT. 6.40 - BIODÍSZLETKÉNT HASZNÁLT GYEREKEK A KAMPÁNYBAN - VENDÉG: VARGA-DAMM ANDREA ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕJELÖLT, JOBBIK. 8.30 - A PERONON: GULYÁS MÁRTON A KÖZÖS ORSZÁG MOZGALOM ALAPÍTÓJA. MÁR AKKOR BEFOLYÁSOLHATTÁK A PÁLYÁZATOKAT AZ ELIOS EMBEREI, AMIKOR HIVATALOSAN MÉG SEMMIT NEM TUDTAK A KÖZVILÁGÍTÁSI KÖZBESZERZÉSEKRÕL. NÉMET LAP: A MIGRÁCIÓELLENES KAMPÁNNYAL PRÓBÁLJA ELTERELNI A FIGYELMET A KORRUPCIÓRÓL ORBÁN VIKTOR. MEGKAPTA A 2 MRD FORINTOT NÉMETH SZILÁRD FIDESZ-ALELNÖK ALAPÍTVÁNYA A BIRKÓZÓAKADÉMIÁRA. A VALLÁSSZABADSÁG NAPJÁVÁ TETTE JANUÁR 13-ÁT A PARLAMENT. MINDEN KORÁBBINÁL NAGYOBB PLAKÁTKAMPÁNYT INDÍTOTT A JOBBIK - MNO.HU. A PÁRT ÜZENETEI 4000 ÓRIÁSPLAKÁTON ÉS 800 HIRDETÕOSZLOPON JELENNEK MEG A VÁLASZTÁSOKIG. KARÁCSONY GERGELY FELÜLVIZSGÁLNÁ AZ ÖSSZES ÁLLAMI FÖLDTERÜLETI SZERZÕDÉST. KULÁKPROGRAM MEGHIRDETÉSÉVEL VÁDOLJA KARÁCSONYT AZ AGRÁRKAMARA ELNÖKE. DK: FEL KELL MONDANI AZ UKRÁNOKNAK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁST NYÚJTÓ EGYEZMÉNYT. KÁVÉRA INVITÁLJA A MOMENTUM ELNÖKE SZÉL BERNADETTET, AZ LMP MINISZTERELNÖK-JELÖLTJÉT. ELVETTE EGY KALOCSAI BIZTONSÁGI ÕR A MOMENTUM HELYI AJÁNLÁSGYÛJTÕ ÍVEIT. NVB: MÁR 98 PÁRTOT VETTEK NYILVÁNTARTÁSBA. MSZP: PATYI ANDRÁS NVB-ELNÖKSÉGE ÖSSZEFÉRHETETLEN MÁS TISZTSÉGEIVEL. NVB: PÉNTEKIG TÁRGYALJA A TESTÜLET AZ ELNÖK ELLENI BEADVÁNYT. HAJLANDÓ LENNE VISSZALÉPNI KUNHALMI ÁGNES EGY ESÉLYESEBB ELLENZÉKI JELÖLT JAVÁRA. ZÁVECZ: NAGYJÁBÓL FÉLMILLIÓ KORMÁNYVÁLTÁS AKARÓ SZAVAZÓ MÉG NEM DÖNTÖTTE EL, HOGY MELYIK PÁRTRA SZAVAZNA. ÚJ AUTÓALKATRÉSZ GYÁRTÓ ÜZEMET HOZ LÉTRE ÚJHARTYÁNBAN A SVÁJCI REHAU-AUTOMOTIVE KFT. MAGYAR SZOCIÁLIS FÓRUM: MÁR 149-EN FAGYTAK HALÁLRA EZEN A TÉLEN. ÓRIÁSI TENISZSTADION ÉPÜLHET A MARGITSZIGETEN A PARLAMENT DÖNTÉSE ALAPJÁN. RMDSZ: AZ ERDÉLYI MAGYARSÁGNAK NEM CSAK JOGA, HANEM KÖTELESSÉGE IS RÉSZT VENNI A VÁLASZTÁSOKON. HÉT ÉV BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLTEK ROMÁNIÁBAN KORRUPCIÓ MIATT EGY VOLT BÍRÓNÕT. UKRÁN KÜLÜGYMINISZTER-HELYETTES: NEM TELJESÍTHETÕ A MAGYAR KISEBBSÉG MINDEN KÍVÁNSÁGA. KOMOLYTALANNAK TARTJA A SZERB ELNÖK A KOSZOVÓ FELOSZTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELKÉPZELÉSEKET. NÉMETORSZÁG: A FELMÉRÉSEK SZERINT A MIGRÁCIÓELLENES AFD MEGELÕZTE A SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRTOT. HAT ÉV BÖRTÖNT KAPOTT AZ ISZLÁM ÁLLAMHOZ CSATLAKOZÓ NÉMET LÁNY. TOVÁBB ERÕSÍTI AZ OROSZ ÉS AZ AMERIKAI HADSEREG KATONAI JELENLÉTÉT A FEKETE-TENGEREN. MENEDÉKJOGOT KÉRT GÖRÖGORSZÁGBAN 17 TÖRÖK, AKI CSÓNAKON MENEKÜLT EL HAZÁJÁBÓL. NEM MOND LE A CSÚSZÓPÉNZ-KÖVETELÉSSEL GYANÚSÍTOTT A LETT JEGYBANKELNÖK. ERDOGAN: A TÖRÖK HADSEREG NAPOKON BELÜL MEGKEZDI AZ ÉSZAK-SZÍRIAI AFRÍN VÁROSÁNAK OSTROMÁT. TÖRÖKORSZÁG AZT TERVEZI, HOGY NAPIRENDRE VESZI A PEDOFILOK KASZTRÁCIÓJÁT. AZ EURÓPAI BÍRÓSÁG FÕTANÁCSNOKA SZERINT UNIÓS JOGOT SÉRT A LENGYELORSZÁGI ERDÕIRTÁS A VILÁGÖRÖKSÉGI LISTÁN SZEREPLÕ TERÜLETEN. KILÁTÁSBA HELYEZTE ÉSZAK-KOREA, HOGY A 2021-ES TÉLI ÁZSIAI JÁTÉKOKAT KÖZÖSEN RENDEZNÉ MEG DÉL-KOREÁVAL. ÉSZAK-KOREA: AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK SZÁNDÉKOSAN AKADÁLYOZZA A DÉL-KOREÁVAL VALÓ KÖZELEDÉST. TÖBB EZREN TÜNTETTEK ARGENTÍNÁBAN AZ ABORTUSZ LEGALIZÁLÁSÁÉRT. TRUMP IS TÁMOGATJA AZT A TÖRVÉNYJAVASLATOT, AMELY SZIGORÍTANÁ A FEGYVERVÁSÁRLÁST AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN. AZ OXFAM VEZETÕJE BOCSÁNATOT KÉRT, A HAITIN ÉS CSÁDBAN SZEXBOTRÁNYBA KEVEREDETT MUNKATÁRSAI MIATT. A B PRÓBÁJA IS POZITÍV LETT ANNAK AZ OROSZ CURLINGESNEK, AKI A TÉLI OLIMPIÁN BUKOTT MEG DOPPINGGAL. AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁRBAN RESTAURÁLJÁK ARANY JÁNOS NAGYSZALONTÁN ÕRZÖTT KÉZIRATAIT. A JÉGHIDEG DUNÁBÓL MENTETTEK KI EGY NÕT A RENDÕRÖK BUDAPESTEN. AZONNALI HATÁLLYAL FELFÜGGESZTETTÉK AZT A RENDÕRT, AKI EGY VIDEÓ TANÚSÁGA SZERINT MEGÜTÖTT EGY KISKUTYÁT DÁNYBAN. LETÖLTENDÕ BÖRTÖNRE ÍTÉLTEK EGY ÁPOLÓNÕT BÁNTALMAZÓ SÉRÜLTET ZALAEGERSZEGEN. 3 ÉV FELFÜGGESZTETT SZABADSÁGVESZTÉSRE ÍTÉLTEK EGY ÁLLATORVOST, AKI C-VITAMINNAL KEZELT RÁKOS BETEGEKET. VÁDAT EMELT AZ ÜGYÉSZSÉG EGY REPTÉRI TOLVAJ ÜGYÉBEN. OKF: ORSZÁGSZERTE CSAKNEM KÉTEZER TÛZOLTÓ VAN KÉSZENLÉTBEN A HAVAZÁS MIATT.