2017. december 1.,
péntek, Elza napja

Szavazatvásárlás? – Célpont

Hír TV

2017. december 1., péntek 20:04, frissítve: péntek 20:37

Adás:
2017. december 1., péntek 20.30.
2017. december 2., szombat 01.00.
2017. december 2., szombat 19.30.
2017. december 4., hétfő 15.30.

– ​Szavazatvásárlás? Lenyúlják a magyarokat az új magyar állampolgárok! De semmi sem drága, ha szavazatokról van szó! Virágzik a nyugdíj- és szavazatbiznisz!

– ​Közérdekből magánérdek? Sajátos módon szállt be az állam az informatikusképzésbe! Kétmilliárd forintot adtak egyetlen magáncégnek, csak erről senkinek nem szóltak!

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