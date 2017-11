HETEKEN BELÜL BEZÁRHATJÁK AZ ORSZÁG EGYETLEN, FELNÕTT BETEGEKET ÁPOLÓ HOSPICE HÁZÁT. SZABÓ TÍMEA MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNYT NYÚJT BE, HOGY A RENDKÍVÜLI TARTALÉKBÓL CSOPORTOSÍTSANAK ÁT 100 M FT-OT A HOSPICE HÁZ FENNTARTÁSÁRA. A HORVÁT ÜGYÉSZSÉG ÁLLÍTÁSÁVAL SZEMBEN ELÉRHETÕ VOLT HERNÁDI ZSOLT MOL-ELNÖK A SZLOVÁK HATÓSÁGOK SZÁMÁRA MONDTA A MOL-CSOPORT JOGI IGAZGATÓJA. NYILVÁNOSSÁGRA KELL HOZNIA AZ MVM-NEK, HOGY MIRE ADOTT TÖBB MINT 500 M FT-OT A CIVIL ÖSSZEFOGÁS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNYNAK. A KÖTELEZÕ BIZTOSÍTÁSOK 8-30%-OS DRÁGULÁSÁRA SZÁMÍTHATNAK AZ AUTÓSOK BIZTOSITAS.HU. AZ AUTÓSOKNAK ÉRDEMES LEHET BIZTOSÍTÓT VÁLTANI, EZZEL ELKERÜLHETIK A DÍJNÖVEKEDÉST BIZTOSITAS.HU. MAGYARORSZÁG KEZDEMÉNYEZÉSÉRE FELSZÓLÍTOTTA AZ EU UKRAJNÁT A NEMZETI KISEBBSÉGEK SZERZETT JOGAINAK TOVÁBBI BIZTOSÍTÁSÁRA. TÍZ ELÕTERJESZTÉSRÕL, KÖZTÜK ADÓZÁST ÉRINTÕ INDÍTVÁNYOKRÓL TÁRGYAL MAI ÜLÉSÉN AZ ORSZÁGGYÛLÉS. HALOTTAK NAPJÁN IS TOVÁBB TARTANAK NYITVA A TEMETÕK, RENDKÍVÜLI JÁRATOKAT INDÍT A BKK. MINDEN KÖZFINANSZÍROZOTT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓNAK HASZNÁLNIA KELL AZ ELEKTROMOS EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZERT. JOBBIK: A KORMÁNY EGY ALIG MÛKÖDÕKÉPES HÁLÓZATBA CSATLAKOZTATVA HAZÁRDÍROZIK EMBEREK MILLIÓINAK SZEMÉLYES ADATAIVAL. MEDIÁN: HAT ÉS FÉL ÉV UTÁN ISMÉT 40 SZÁZALÉKON A FIDESZ A TELJES NÉPESSÉG KÖRÉBEN. NÉGY FORINTTAL DRÁGULT AZ ÜZEMANYAG, A 95-ÖS BENZIN LITERENKÉNTI ÁRA 351, A GÁZOLAJÉ 362 FT-RA NÕTT. VÁDAT EMELTEK NEW YORKBAN A KEDDI GÁZOLÁSOS MERÉNYLET ÜZBÉG ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ ELKÖVETÕJE ELLEN. A TÁMADÁSBAN NYOLC EMBER MEGHALT, TÖBBEN SÚLYOSAN MEGSEBESÜLTEK. A FÉRFIT AKÁR HALÁLRA IS ÍTÉLHETIK. TÖBB LÖVÉST ADOTT LE EGY FÉRFI ESTE EGY DENVERI ÁRUHÁZBAN, HÁROM EMBER MEGHALT, A TÁMADÓ ELMENEKÜLT. 22-RE EMELKEDETT A KAZÁNROBBANÁS HALÁLOS ÁLDOZATAINAK SZÁMA EGY INDIAI HÕERÕMÛBEN, SZÁZAN MEGSÉRÜLTEK. 700 MÉTERREL MEGEMELTÉK A NEMZETKÖZI ÛRÁLLOMÁS PÁLYÁJÁNAK MAGASSÁGÁT EGY OROSZ ÛRHAJÓ VISSZATÉRÉSE ÉS EGY MÁSIK FELBOCSÁTÁSA MIATT. LEMONDOTT SIR MICHAEL FALLON BRIT VÉDELMI MINISZTER, INDOKLÁSA SZERINT „VISELKEDÉSE NEM FELELT MEG AZ ELVÁRÁSOKNAK". WASHINGTONBAN TÁRGYAL KOVÁCS ZOLTÁN KORMÁNYSZÓVIVÕ ÉS BAKONDI GYÖGY MINISZTERELNÖKI FÕTANÁCSADÓ. MEGEGYEZETT EGYMÁSSAL A MÉRSÉKELT FATAH ÉS A RADIKÁLIS HAMÁSZ, A GÁZAI ÖVEZETI ÁTKELÕKET A PALESZTIN HATÓSÁG ELLENÕRZI. ANDREJ BABIS, A CSEH VÁLASZTÁSOKON GYÕZTES ANO MOZGALOM ELNÖKE OLYAN KORMÁNYT AKAR FELÁLLÍTANI, AMELY AKTÍVAN RÉSZT VESZ AZ EU MEGREFORMÁLÁSÁBAN. FELFÜGGESZTETTE KATALÓNIA FÜGGETLENSÉGI DEKLARÁCIÓJÁT A SPANYOL ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG. CARLES PUIGDEMONT FELMENTETT KATALÁN ELNÖK NEM KÉR MENEDÉKJOGOT A BELGA HATÓSÁGOKTÓL. KIGYULLADT EGY HÁZ EGYIK HELYISÉGE KOCSÉRON, EGY EMBER MEGHALT FÜSTMÉRGEZÉSBEN.