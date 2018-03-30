2018. március 30.,
péntek, Zalán napja

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Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 1. választókerülete – Frontvonal

Hír TV

2018. március 30., péntek 16:07

Frontvonal, ahol a választásig feltérképezzük az érdekes választókerületeket. A mostani adásban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 1. választókerületét mutatjuk be. A Nyíregyháza központú választókerület tipikusan olyan körzet, ahol az ellenzéknek jó esélyei vannak a Fidesszel szemben.

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