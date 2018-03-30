Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 1. választókerülete – Frontvonal

ORBÁN AZT ÁLLÍTJA, HOGY KÉTEZER "ELLENSÉGET" NÉV SZERINT NYILVÁNTART A KORMÁNY - KOSSUTH RÁDIÓ.
A MINISZTERELNÖK SZERINT A NYILVÁNTARTOTTAK SOROS GYÖRGY ZSOLDOSHADSEREGÉNEK TAGJAI.
ORBÁN KIJELENTÉSE MIATT AZ EGYÜTT FELJELENTÉST TESZ.
LMP: NEM KERESZTÉNY CSELEKEDET, HA VALAKI NAGYPÉNTEKEN ILYEN HÁBORÚS HANGULATOT ÜT MEG.
DK: ORBÁN EGY POLITIKAI HALÁLLISTÁT OSZTOTT MEG A KÖZVÉLEMÉNNYEL, NINCS SZÜKSÉGE ERRE MAGYARORSZÁGNAK.
HELSINKI BIZOTTSÁG: POLITIKAI OKOKBÓL EMBEREKET MEGFIGYELNI AZON TÚL, HOGY PÁRTÁLLAMI IDÕKET IDÉZ, JOGELLENES.
TILTAKOZIK A NIGÉRIAI NAGYKÖVET LOMNICI ZOLTÁN CÖF-SZÓVIVÕ ÁLLÍTÁSA MIATT, MISZERINT AZ ORSZÁG LAKOSSÁGÁNAK 80%-A AIDS-FERTÕZÖTT LENNE.
LOMNICI EZT KEDDEN EGY HOPPÁL PÉTER FIDESZES KÉPVISELÕJELÖLTTEL KÖZÖS KOZÁRMISLENYI FÓRUMON MONDTA.
ÚJABB FIDESZES KÉPVISELÕ TETT KIREKESZTÕ KIJELENTÉST MIGRÁNSOZÁSA KÖZBEN A CIGÁNYOKRA.
PÓCS JÁNOS SZERINT NEM LEHET ELÍTÉLNI A JÁSZSÁGIAKAT, AMIÉRT NEM AKARJÁK BEFOGADNI A MIGRÁNSOKAT, MERT A CIGÁNYOKAT SEM AKARTÁK.
RÁGALMAZÁSÉRT FELJELENTETTE KÓSA LAJOST A CSENGERI NÕ ÜGYVÉDJE.
LISTA SZERINT OSZTOTTA AZ ÉLELMISZERT A RÁSZORULÓKNAK ALSÓZSOLCÁN A FIDESZES CSÖBÖR KATALINHOZ KÖTHETÕ ALAPÍTVÁNY.
NYERHETÕNEK TARTJA A JOBBIK JELÖLTJE, GYIMESI GÁBOR BARANYA 2-ES VÁLASZTÓKERÜLETÉT, HA MAGAS LESZ A RÉSZVÉTELI ARÁNY.
EGY ÉV ALATT CSAKNEM MEGHÁROMSZOROZTA BEVÉTELÉT A MÉSZÁROS LÕRINC ÉRDEKELTSÉGÉBE TARTOZÓ OPUS GLOBAL.
ÚJABB SZÁZMILLIÓKBÓL BÕVÍTI NEMZETKÖZI IRODAHÁLÓZATÁT A MAGYAR NEMZETI KERESKEDÕHÁZ ZRT.
KÜLÖNÁLLÓ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUMOT ÍGÉR AZ LMP, HA KORMÁNYRA KERÜLNEK.
SZTRÁJKOT HIRDETETT A SZAKSZERVEZET A VILLEROY & BOCH HÓDMEZÕVÁSÁRHELYI ÜZEMÉBEN.
EURÓPAI BIZOTTSÁGI STATISZTIKA: A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS MUTATÓK ALAPJÁN SEREGHAJTÓ MAGYARORSZÁG A VISEGRÁDI ORSZÁGOK KÖZÜL.
ÉLES HADGYAKORLATON KÉSZÜL A SZERB HADSEREG EGY ESETLEGES HÁBORÚRA KOSZOVÓVAL.
LEMONDOTT RÓBERT KRAJMER, A SZLOVÁK BÛNÜLDÖZÉSI ÜGYNÖKSÉG KORRUPCIÓELLENES CSOPORTJÁNAK VEZETÕJE.
KRAJMER KÖZEL ÁLL NORBERT BÖDÖR OLIGARCHÁHOZ, AKIRÕL A MEGGYILKOLT ÚJSÁGÍRÓ, JÁN KUCIÁK IS ÍRT.
MAGÁHOZ TÉRT JÚLIA SZKRIPÁL, AKIT VOLT KÉM ÉDESAPJÁVAL EGYÜTT MÉRGEZTEK MEG EGY HÓNAPJA ANGLIÁBAN.
SZKRIPAL-ÜGY - KIUTASÍT 60 AMERIKAI DIPLOMATÁT ÉS BEZÁRATJA AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK SZENTPÉTERVÁRI KONZULÁTUSÁT OROSZORSZÁG.
BULGÁRIA NEM UTASÍT KI OROSZ DIPLOMATÁT.
A TÖRÖK BIZTONSÁGI ERÕK HAT TAGJA MEGHALT, MIUTÁN A KURDISZTÁNI MUNKÁSPÁRT SZAKADÁRJAI RÁJUK TÁMADTAK DÉLKELET-TÖRÖKORSZÁGBAN.
SZÍRIA - VÉGSÕ ULTIMÁTUMOT ADOTT A KORMÁNY A LÁZADÓKNAK KELET-GÚTA ELHAGYÁSÁRA.
6 PALESZTIN MEGHALT, MINTEGY 400-AN MEGSEBESÜLTEK IZRAELI KATONÁK LÖVÉSEITÕL EGY PALESZTIN TÜNTETÉSEN A GÁZA ÖVEZETBEN.
HÚSZ BURMAI VENDÉGMUNKÁS ÉGETT BENT EGY BUSZBAN THAIFÖLDÖN.
MEGKEZDÕDTEK A TÁRGYALÁSOK AZ ÉSZAK- ÉS DÉL-KOREA KÖZÖTTI, ÁPRILIS VÉGI CSÚCSTALÁLKOZÓ ELÕKÉSZÍTÉSÉRÕL.
64 EZER IPHONE-TULAJDONOS INDÍTOTT KÖZÖS PERES ELJÁRÁST DÉL-KOREÁBAN AZ APPLE ELLEN A RÉGEBBI TELEFONOK TELJESÍTMÉNYKORLÁTOZÁSA MIATT.
5 SZEMÉLYGÉPKOCSI ÜTKÖZÖTT AZ M1-ES AUTÓPÁLYÁN BÁBOLNÁNÁL, 5-EN MEGSÉRÜLTEK, TORLÓDÁSRA KELL SZÁMÍTANI BUDAPEST FELÉ.
NEM JOGERÕSEN ÉLETFOGYTIG TARTÓ BÖRTÖNRE ÍTÉLTEK EGY CEGLÉDI FÉRFIT, AKI A VÁD SZERINT MEGÖLTE SZOMSZÉDJÁT ÉS ANNAK FIÁT.
ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT AUTÓ BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN, AZ 52-ES FÕÚT SOLTI SZAKASZÁN, KÉT EMBER MEGSÉRÜLT.
LESODRÓDOTT AZ ÚTRÓL, ÉS AZ ÁROKBA BORULT EGY AUTÓ A SZABOLCS MEGYEI GYÕRTELEKNÉL, KÉT EMBER MEGSÉRÜLT.
EGY AUTÓ ÉS EGY KISBUSZ ÜTKÖZÖTT BUDAPESTEN, KÉT EMBER MEGHALT, ÖT GYERMEK MEGSÉRÜLT.