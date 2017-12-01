2017. december 1.,
péntek, Elza napja

Sültcsirke – Felfedező

Hír TV

2017. december 1., péntek 12:44, frissítve: péntek 13:12

Adás:
2017. december 2., szombat 12.30
2017. december 3., vasárnap 2.00
2017. december 3., vasárnap 7.30
2017. december 5., kedd 2.30

Pulykakakas
Kegyelem – A pulykák esetében nem bírálta felül elődjét az amerikai elnök.

Sültcsirke
Brit konyha – Közös sütögetésnek házasság lehet a vége.

Nóta
Darumadár útnak indul – A darvak már csak Izraelig mennek.

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