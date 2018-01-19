2018. január 19.,
péntek, Sára, Márió napja

Stop, Soros! törvénycsomag – Egyenesen

Hír TV

2018. január 19., péntek 13:02, frissítve: péntek 16:07

Adás:
2018. január 19., péntek 19.00.

Külön illetéket vetnének ki azokra a civilszervezetekre, amelyek önbevallásuk szerint részt vesznek a migráció szervezésében. A 25 százalékos sarcot határvédelemre fordítanák. A Stop, Soros! törvénycsomag arról is rendelkezik,hogy az érintett külföldi állampolgárokat hogyan tartsák távol Magyarországtól, a magyarokat pedig a schengeni határtól. Az Orbán-kormány mindenre külön törvényt alkot, kérdéses persze, hogy ezek a jogszabályok kiállják-e az idő próbáját. A stúdióban Pápay György publicista és Réz András esztéta.

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