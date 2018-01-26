2018. január 27.,
szombat, Angelika napja

Stinger GT - Garázs

Hír TV

2018. január 26., péntek 16:28, frissítve: péntek 16:37

Adás:
2018. január 27., szombat 11.05
2018. január 28., vasárnap 05.00
2018. január 29., hétfő 03.45
2018. február 3., szombat 03.45

Ezen a héten kipróbáljuk a 3,3 literes motorral szerelt Kia Stinger GT-t, majd megnézzük, mit nyújt a vásárlóknak a Mercedes E400 kupé. A Volkswagen Golf hetedik generációját a 2 literes TDI gázolajos egységgel tesszük próbára.

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