2018. január 26.,
péntek, Vanda, Paula napja

Spanyol lánglovasok – Felfedező

Hír TV

2018. január 26., péntek 10:56, frissítve: péntek 13:10

Adás:
2018. január 27., szombat 12.30
2018. január 28., vasárnap 2.00
2018. január 28., vasárnap 7.30
2018. január 30., kedd 2.30

Spanyol lánglovasok – ők nem oltják, hanem gyújtják a tüzet​.

​Felvilágosult angolok – „fényesre hangolták” a brit fővárost​.

Francia szaxofon – egyre többen fújhatják​.​

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