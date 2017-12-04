2017. december 4.,
hétfő, Borbála, Barbara napja

Soros-terv után Soros-párt – Főszerkesztők klubja

Hír TV

2017. december 4., hétfő 16:53, frissítve: hétfő 17:08

Adás:
2017. december 4., hétfő 21.05
2017. december 9., szombat 13.05
2017. december 10., vasárnap 8.05

Soros-terv után Soros-párt. Orbán Viktor szerint a milliárdos hálózata benevezett a magyar választási kampányba.

Egy az egy ellen! A választók kényszerítik ki az ellenzéki összefogást, ha a baloldali pártelit nem akarja?

 

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