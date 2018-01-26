Soros: Orbáné az ellenzék? – Tantusz

SOROS DAVOSBAN: VALÓSZÍNÛLEG ÚJRAVÁLASZTJÁK ORBÁNT, MERT HATÉKONYAN MÛKÖDTETI A MAFFIAÁLLAMOT ÉS MEGVÁSÁROLTA A SZOCIALISTÁK VEZETÕIT.
MSZP: VÁDASKODÁS, HOGY A FIDESZ MEGVETTE A PÁRTOT, EZ UGYANOLYAN MESE, MINT A NEM LÉTEZÕ SOROS-TERV.
NEM TERVEZ ÁTVILÁGÍTÁST ORBÁN VIKTOR ÉS SOROS GYÖRGY KÉMEINEK KISZÛRÉSÉRE A JOBBIK.
Z. KÁRPÁT DÁNIEL: SOROS GYÖRGY KÖZEL JÁRHATOTT AZ IGAZSÁGHOZ, DE A JOBBIKON BELÜL KIZÁRT DOLOG, HOGY AKÁR Õ, AKÁR ORBÁN VIKTOR BÁRMIFAJTA BEFOLYÁST GYAKOROLJON.
A FIDESZ BOLSEVIK TRÜKKNEK TARTJA SOROS GYÖRGY NYILATKOZATÁT.
GULYÁS GERGELY: A MILLIÁRDOS HAZUDOTT ÉS MÁSOKAT VÁDOL AZZAL, AMIT Õ TETT MEG.
LEMOND PÁRTTISZTSÉGÉRÕL ÉS NEM INDUL A VÁLASZTÁSON BÁRÁNDY GERGELY.
A SZOCIALISTA KÉPVISELÕ A PARLAMENTI CIKLUS VÉGÉIG MÉG VÉGZI A MUNKÁJÁT AZ MSZP FRAKCIÓJÁBAN, DE A TOVÁBBIAKBAN VÁLLALHATATLANNAK TARTJA A FOLYTATÁST.
MIND A 106 VÁLASZTÓKERÜLETBEN INDÍT KÉPVISELÕJELÖLTET A JOBBIK AZ ÁPRILIS 8-AI ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁSON.
AZ ELLENZÉKI PÁRT HONLAPJÁN TETTE KÖZZÉ AZ EGYÉNI INDULÓK LISTÁJÁT.
LEMONDTA A SZOMBATRA TERVEZETT HORTHY-MISÉT A BELVÁROSI PLÉBÁNIATEMPLOM, MIUTÁN FELHÁBORODÁST KELTETT, HOGY A KÉSZ A HOLOKAUSZT NEMZETKÖZI EMLÉKNAPJÁRA SZERVEZTE AZ ESEMÉNYT.
A 400 MILLIÁRD FORINTNYI TAO-PÉNZBÕL EDDIG MINDÖSSZE 4,2 MILLIÁRDDAL SZÁMOLT EL KORMÁNY, A BÍRÓSÁGI ÍTÉLET SZERINT A LELTÁRNAK MÁR EL KELLETT VOLNA KÉSZÜLNIE.
ADDIG SZTRÁJKOLNAK A BOSCH-GYÁR DOLGOZÓI, AMEDDIG NEM LESZ MEGÁLLAPODÁS.
A SZAKSZERVEZET 15 SZÁZALÉKOS BÉREMELÉST KÉRT, DE A MUNKÁLTATÓ CSAK ENNEK FELÉVEL EMELI A FIZETÉSEKET.
AZ ELÕREHOZOTT BÉREMELÉS ELLENÉRE IS LEHET SZTRÁJK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN FIGYELMEZTET A FÜGGETLEN EGÉSZSÉGÜGYI SZAKSZERVEZET.
AZ ÉRDEKKÉPVISELET SZERINT A KORMÁNY ÁLTAL MEGÍGÉRT 8 SZÁZALÉKOS FIZETÉSEMELÉSSEL A KERESETEK CSAK A SZAKMAI BÉRMINIMUMOT ÉRIK EL.
EISENHAUERNÉ FÖRDÕS ANDREA, FESZ: AZ ALAPBÉREKET 50 SZÁZALÉKKAL KELLENE EMELNI.
A MEGSOKASODOTT INFLUENZÁS MEGBETEGEDÉSEK MIATT HÉTFÕTÕL LÁTOGATÁSI TILALOM LÉP ÉLETBE A SZOLNOKI KÓRHÁZ HÁROM OSZTÁLYÁN.
NEM LEHET BETEGEKET LÁTOGATNI BUDAPESTEN A VÁROSMAJORI SZÍVKLINIKÁN, ÉS A TILALOM VONATKOZIK AZ ÖSSZES FEJÉR MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYRE IS.
NYOLCEZER ADAG KANYARÓ ELLENI VÉDÕOLTÁST JUTTAT A MAGYAR KORMÁNY KÁRPÁTALJÁRA, AHOL MÁR KÉT HETE ELFOGYOTT AZ OLTÓANYAG.
SOK A KANYARÓS BETEG AZ UNGVÁRI ÉS A HUSZTI JÁRÁSBAN, EDDIG MINTEGY 300 ESETET REGISZTRÁLTAK, ÉS NAPONTA ÚJABBAKAT JELENTENEK.
DAVOSI GAZDASÁGI FÓRUM - TRUMP A PALESZTINOK SEGÉLYEZÉSÉNEK FELFÜGGESZTÉSÉVEL FENYEGET, HA NEM TÁRGYALNAK.
NETANJAHU: CSAK OLYAN BÉKEMEGÁLLAPODÁS SZÜLETHET, AMELYBEN JERUZSÁLEM IZRAEL FÕVÁROSA MARAD.
AMERIKAI PÉNZÜGYMINISZTER: NEM AKAR KERESKEDELMI HÁBORÚT A TRUMP-KORMÁNYZAT.
THERESA MAY: EL KELL ÉRNI A TERRORISTA TARTALMAK AUTOMATIKUS ELTÁVOLÍTÁSÁT AZ ONLINE FELÜLETEKRÕL.
A KÖZÖS KORMÁNYZÁSRA KÉSZÜLÕ PÁRTOK ELNÖKEINEK CSÚCSTALÁLKOZÓJÁVAL MEGKEZDÕDTEK A NÉMET KOALÍCIÓS TÁRGYALÁSOK.
1 MILLIÓ 800 EZER ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓNAK ADNA LETELEPEDÉSI ENGEDÉLYT DONALD TRUMP, HA KAPNA A TÖRVÉNYHOZÓKTÓL 25 MILLIÁRD DOLLÁRT A MEXIKÓI HATÁRFALRA - CNN.
DÉL-KOREA ÉS AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK FELÚJÍTJA HADGYAKORLATAIT A TÉLI OLIMPIA UTÁN - KÖZÖLTE A SZÖULI VÉDELMI MINISZTÉRIUM.
TÖBB TÍZEZREN TÜNTETTEK AUSZTRÁLIA NAGYVÁROSAIBAN AZÉRT, HOGY VÁLTOZTASSÁK MEG AZ ORSZÁG NEMZETI ÜNNEPÉNEK IDÕPONTJÁT.
A BÍRÁLÓK SZERINT NINCS SEMMI OK AZ ÜNNEPLÉSRE, HISZEN A GYARMATOSÍTÓK NEM VETTÉK EMBERSZÁMBA AZ ÕSLAKOSOKAT, AKIKET MEG IS PRÓBÁLTAK KIIRTANI.
30 AFRIKAI MENEKÜLT ÉS MIGRÁNS FULLADT A VÍZBE JEMEN PARTJAINÁL.
A DZSIBUTIBA TARTÓ BÁRKA 150 SZOMÁLIAI ÉS ETIÓPIAI UTASÁRA MAGUK AZ EMBERCSEMPÉSZEK NYITOTTAK TÜZET, A HAJÓ ELSÜLLYEDT.
A KORMÁNYBEFOLYÁS ALATT ÁLLÓ VENEZUELAI LEGFELSÕBB BÍRÓSÁG MEGTILTOTTA AZ ELLENZÉKNEK KÖZÖS JELÖLT ÁLLÍTÁSÁT AZ ELNÖKVÁLASZTÁSON.
41 EMBER MEGHALT ÉS TÖBB MINT HETVENEN MEGSÉRÜLTEK EGY DÉL-KOREAI KÓRHÁZTÛZBEN.
INFLUENZAJÁRVÁNY TOMBOL JAPÁNBAN, EGY HÉT ALATT CSAKNEM 3 MILLIÓAN BETEGEDTEK MEG A VÍRUSOS KÓRBAN.
A HÉTEN MÁSODSZOR EMELI A BENZIN ÁRÁT A MOL NYRT.; A 95-ÖS BENZINÉRT BRUTTÓ 2 FORINTTAL KELL TÖBBET FIZETNI, A GÁZOLAJ ÁRA NEM VÁLTOZOTT.
CSALÁSSAL AKARTA MEGSZEREZNI A TERÉZ KÖRÚTI ROBBANTÁS NYOMRAVEZETÕI DÍJÁT EGY 35 ÉVES SZENTKIRÁLYI NÕ, VÁDAT EMELTEK ELLENE.
ÖSSZEÜTKÖZÖTT A RÁCKEVEI HÉV-VEL EGY KISTEHERAUTÓ BUDAPESTEN, A SOROKSÁRI ÚTON, A BALESETBEN SENKI SEM SÉRÜLT MEG.
ELEKTROMOS ZÁRLAT OKOZHATTA AZT A TÜZET SZEGEDEN, AMELYBEN EGY GÁZPALACK IS FELROBBANT, A HÁZ LAKÓJÁT KIVIZSGÁLÁSRA KÓRHÁZBA SZÁLLÍTOTTÁK.
HÁROM JÁRMÛ KARAMBOLOZOTT A 47-ES FÕÚTON, BÉKÉSCSABA TÉRSÉGÉBEN; A BALESETBEN KETTEN SÚLYOS, HÁRMAN KÖNNYEBB SÉRÜLÉST SZENVEDTEK.
500 EZER FORINT NYOMRAVEZETÕI DÍJAT AJÁNLOTT FEL A RENDÕRSÉG ANNAK, AKI ÉRDEMLEGES INFORMÁCIÓVAL SZOLGÁL A GYÕRI 6-OS SZÁMÚ POSTA KIRABLÁSÁRÓL.
MENTÕHELIKOPTERT IS KELLETT KÜLDENI A MONOR ÉS ÜLLÕ KÖZÖTT TÖRTÉNT HÁRMAS KARAMBOLHOZ, EGY EMBER SÚLYOS, ÉLETVESZÉLYES SÉRÜLÉSEKET SZENVEDETT.
KÉT GÉPJÁRMÛ ÜTKÖZÖTT MONORNÁL, A 4-ES SZÁMÚ FÕÚTON, A BALESETBEN EGY EMBER MEGSÉRÜLT.