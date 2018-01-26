2018. január 26.,
péntek, Vanda, Paula napja

Soros: Orbáné az ellenzék? – Tantusz

Hír TV

2018. január 26., péntek 12:07, frissítve: péntek 12:19

Adás:
2018. január 26., péntek 16.05

12 éven aluli nézőinknek nem ajánlott.

Témák:

​– ​Könyörgök, ne őrüljünk meg teljesen!

​– ​S​oros​: Orbáné az ellenzék?

​– ​Macron és Merkel Davosból üzent az európai vezetőknek​.​

 

A műsor elérhetőségei:
+36-30/445-5225
+36-30/445-5227

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